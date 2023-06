La saison 6 de Black Mirror est remplie de référence à la série elle-même. Avez-vous eu l’œil pendant votre binge-watching dystopique sur Netflix ? Attention, spoilers sur certains épisodes !

L’anthologie dystopique la plus célèbre est revenue sur Netflix pour une saison 6. Ces 5 nouveaux épisodes de Black Mirror explorent encore les côtés sombres de l’humanité (bien que les technologies soient moins évoquées que précédemment). La nouvelle saison est aussi remplie de référence… à l’anthologie elle-même. Ils sont parfois assez discrets si l’on ne se souvient pas de chaque ancien épisode de la série.

Streamberry est rempli de références

Dès le premier épisode, Joan is awful, les références sont très nombreuses, en particulier parce qu’elles sont condensées sur les images que l’on peut observer sur la plateforme fictive Streamberry (inspirée de Netflix).

Plusieurs fictions montrées à l’écran sont des clins d’œil :

The Callow Years = The National Anthem (L’hymne national)

Ce documentaire fait référence à Michael Callow… devenu Premier ministre britannique dans le tout premier épisode de la saison 1 de Black Mirror.

Streamberry dans Black Mirror. // Source : Netflix

Finding Ritman = Bandersnatch

Sur l’image de Finding Ritman, on peut voir Will Poulter dans son personnage de Colin Ritman. C’est un clin d’œil direct à Bandersnatch, l’épisode interactif de Black Mirror.

Loch Henry est disponible

Une référence anticipée : le documentaire Loch Henry, réalisé par les personnages de l’épisode 2, est disponible sur l’écran de Streamberry dans l’épisode 1.

Loch Henry est sur Streamberry // Source : Netflix

« Junipero Dreaming »

Le titre de cette mystérieuse fiction fait évidemment penser à San Junipero, l’un des meilleurs épisodes de Black Mirror.

Hot Shot

L’émission Hot Shot aussi présente sur Streamberry est issue du second épisode (Quinze Millions de mérites) de la saison 1 de Black Mirror, une sorte de version de la Nouvelle Star.

Tous les stickers de Loch Henry

Avez-vous prêté attention aux ordinateurs de Davis et Pia ? Chaque sticker collé dessus fait référence à un épisode de Black Mirror. Le personnage bleu, par exemple, est présent dans The Waldo Moment –– l’épisode 3 de la saison 2. L’œil, à sa gauche, est lié à l’épisode 2 de la saison 4, Arkangel.

Loch Henry, épisode 2 de la saison 6 // Source : Netflix

San Junipero est partout

En plus de Junipero Dreaming présent sur Streamberry dans l’épisode 1, dans Mazey Day, l’héroïne, Bo, travaille dans un coffee shop nommé Yorkie — c’est le prénom de l’un des personnages de San Junipero (saison 3, épisode 4). Le même épisode fait un autre clin d’oeil, toujours à travers un simple nom, lorsque le night club Quagmire se présente. C’est un club aussi présent dans San Junipero.

Deux références sur des noms entre Mazey Day et San Junipero. // Source : Netflix

Un titre de journal bien intrigant

Dans Joan is awful, une brève image nous montre un journal papier — censé attirer notre attention surtout sur une image de la présidente de Streamberry. Mais juste à côté, on peut lire : Grains Going Out Of Style. Littéralement : les grains (puces) sont passés de mode. Il s’agit d’une « suite » évidente à l’épisode 3 de la saison 1, où des « grains » (en VO), des puces, permettent de revivre des souvenirs comme un YouTube personnel au sein du cerveau.

« Grains Going Out Of Style » // Source : Netflix

Anyone Who Knows What Love Is, encore et toujours

Dans l’épisode 2 de la saison 1, on pouvait entendre la chanson Anyone Who Knows What Love Is, d’Irma Thomas. Ce morceau est étrangement revenu très régulièrement dans Black Mirror (White Christmas, Men Against Fire, Crocodile, Rachel, Jack And Ashley Too), et dans cette saison 6, on peut l’entendre dans Joan is awful.

Needa voit Metalhead

Dans le dernier épisode de la saison (Démon 79), Needa a des visions du futur. Parmi elles, on aperçoit des chiens robots… issus de Metalhead (Têtes de métal), un épisode de la saison 4.

Metalhead, l’épisode 5 de la saison 4 de Black Mirror. // Source : Netflix

Le symbole de White Bear (La Chasse)

À plusieurs moments de la saison 6, on trouve le symbole qui apparaissait dans le célèbre épisode White Bear (La Chasse). D’abord dans Beyond the Sea, où les membres de la secte dessinent ce logo après leur crime abominable. Ensuite, dans Démon 79, sur le pendentif maudit.

Le symbole de La Chasse apparait dans le dernier épisode de la saison 6 de Black Mirror. // Source : Netflix

