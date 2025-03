Lecture Zen Résumer l'article

La saison 7 de Black Mirror, série anthologique phare de Netflix, se dévoile un peu plus dans un trailer. Et l’on a aussi quelques infos cruciales sur ces nouveaux épisodes.

C’est la série dystopique par excellence, et elle est de retour : la saison 7 de Black Mirror arrivera sur Netflix en avril prochain. D’ici là, en plus d’une nouvelle bande-annonce, ces nouveaux épisodes se révèlent peu à peu. Au nombre de six, on en connaît maintenant les titres, le casting complet et même les synopsis.

Black Mirror : les histoires de la saison 7

Épisode 1 : Common People

Le synopsis : Lorsqu’une urgence médicale laisse Amanda, institutrice, en train de lutter pour sa vie, Mike, son mari, désespéré, l’inscrit à Rivermind, un système de haute technologie qui la maintiendra en vie — mais à un coût…

Avec : Chris O’Dowd (Mike), Rashida Jones (Amanda), Tracee Ellis Ross (Gaynor)

Chris O’Dowd (Mike), Rashida Jones (Amanda), Tracee Ellis Ross (Gaynor) Réalisé par : Ally Pankiw

Ally Pankiw Écrit par : Charlie Brooker (histoire de Charlie Brooker et Bisha K. Ali)

Charlie Brooker (histoire de Charlie Brooker et Bisha K. Ali) Durée : 56 minutes

Rashida Jones est une grande figure des séries TV, de Park & Recreation à The Office, et plus récemment Silo.

Épisode 2 : Bête Noire

Le synopsis : Maria est une responsable du développement de haut vol dans une entreprise de chocolat. Tout va bien pour elle jusqu’à ce qu’une personne qu’elle n’a pas vue depuis l’école — une femme nommée Verity — se présente pour une session de dégustation avec un groupe de discussion. Ce pourrait être l’occasion de retrouvailles sincères, mais Verity a quelque chose de très étrange et Maria semble être la seule personne à le remarquer.

Avec : Siena Kelly (Maria), Rosy McEwen (Verity), Ben Bailey Smith “Doc Brown” (Gabe), Amber Grappy (Yudy), Ravi Aujla (Mr Ditta), Elena Sanz (Camille), Hanna Griffiths (Luise)

Siena Kelly (Maria), Rosy McEwen (Verity), Ben Bailey Smith “Doc Brown” (Gabe), Amber Grappy (Yudy), Ravi Aujla (Mr Ditta), Elena Sanz (Camille), Hanna Griffiths (Luise) Réalisé par : Toby Haynes

Toby Haynes Écrit par : Charlie Brooker

Charlie Brooker Durée : 49 minutes

Siena Kelly dans la saison 7 de Black Mirror. // Source : Netflix

Épisode 3 : Hôtel Rêverie

Le synopsis : L’actrice hollywoodienne Brandy Friday est projetée dans un remake high-tech exceptionnellement immersif d’un film romantique d’époque et doit s’en tenir au scénario si elle veut rentrer chez elle…

Avec : Emma Corrin (Dorothy), Issa Rae (Brandy), Awkwafina (Kimmy) et Harriet Walter (Judith Keyworth)

Réalisé par : Haolou Wang

Écrit par : Charlie Brooker

Durée : 1 heure 16 minutes

L’actrice Issa Rae était la tête d’affiche de la série Insecure. Quant à Emma Corrin, elle a été vue dans The Crown et Deadpool ; et Awkwafina dans Crazy Rich Asians.

Malgré ses 1h16, cet épisode ne sera pas le plus long de la série. C’est Haine virtuelle, l’épisode 6 de la saison 3, qui détient ce record avec une durée de 1h29.

Épisode 4 : Plaything

Le synopsis : Cameron, un solitaire excentrique qui nourrit une obsession pour un mystérieux jeu vidéo des années 90, est arrêté dans le cadre d’une sombre affaire non résolue. Son interrogatoire prend une tournure inattendue pour la police.

Avec : Peter Capaldi (Cameron Walker âgé), Lewis Gribben (jeune Cameron Walker), James Nelson Joyce (DCI Kano) et Michele Austin (Jen), Will Poulter (Colin Ritman) et Asim Chaudhry (Mohan Thakur) sont sous embargo jusqu’au 13 mars

Peter Capaldi (Cameron Walker âgé), Lewis Gribben (jeune Cameron Walker), James Nelson Joyce (DCI Kano) et Michele Austin (Jen), Will Poulter (Colin Ritman) et Asim Chaudhry (Mohan Thakur) sont sous embargo jusqu’au 13 mars Réalisé par : David Slade

David Slade Écrit par : Charlie Brooker

Charlie Brooker Durée : 45 minutes

Cet épisode comporte au casting l’un des interprètes de Doctor Who, Peter Capaldi, qui a marqué les esprits lorsqu’il était le 12e Docteur. On notera aussi la présence d’une figure britannique du cinéma, Will Poulter (Midsommar, Le Labyrinthe…). Il était déjà à l’affiche de l’épisode interactif de Black Mirror, Bandersnatch.

Will Poulter dans la saison 7 de Black Mirror. // Source : Netflix

Épisode 5 : Eulogy

Le synopsis : Un système innovant qui permet aux utilisateurs d’entrer littéralement dans des souvenirs photographiques du passé conduit un homme solitaire à réexaminer une période déchirante de son passé.

Avec : Paul Giamatti (Phillip) et Patsy Ferran (La Guide)

Paul Giamatti (Phillip) et Patsy Ferran (La Guide) Réalisé par : Chris Barrett et Luke Taylor

Chris Barrett et Luke Taylor Écrit par : Charlie Brooker et Ella Road

Charlie Brooker et Ella Road Durée : 46 minutes

Extrait de l’épisode Eurology // Source : Netflix

Épisode 6 : USS Callister : Into Infinity

Le synopsis : Robert Daly est mort, mais l’équipage de l’USS Callister, dirigé par le capitaine Nanette Cole, découvre que ses problèmes ne font que commencer.

Avec : Cristin Milioti (Nanette Cole), Jimmi Simpson (Walton), Billy Magnussen (Karl/Valdack), Milanka Brooks (Elena Tulaska), Osy Ikhile (Nate Packer) et Paul G. Raymond (Kabir Dudani)

Cristin Milioti (Nanette Cole), Jimmi Simpson (Walton), Billy Magnussen (Karl/Valdack), Milanka Brooks (Elena Tulaska), Osy Ikhile (Nate Packer) et Paul G. Raymond (Kabir Dudani) Réalisé par : Toby Haynes

Toby Haynes Écrit par : Charlie Brooker, Bisha K. Ali, William Bridges et Bekka Bowling

Charlie Brooker, Bisha K. Ali, William Bridges et Bekka Bowling Durée : 1 heure 28 minutes

On notera la longue durée de cet épisode (qui ne dépasse toujours pas Haine virtuelle, à une minute près). Il s’agit surtout de la suite directe de USS Callister, l’un des épisodes les plus célèbres de Black Mirror, qui démarrait la saison 4. Le casting est donc de retour. C’est la première fois que la série anthologique offre une suite à l’un de ses récits. « Cela fait en réalité très longtemps que cela se prépare. Et c’est en partie dû à la façon dont [l’épisode] se termine. Le premier se termine comme si l’on pouvait continuer l’histoire et suivre leur évolution », détaillait Charlie Brooker au Hollywood Reporter.

