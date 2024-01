Quelle est la date de la Partie 2 de Rebel Moon sur Netflix ? Qu’en est-il de l’univers étendu voulu par Zack Snyder ? Voici ce qu’il faut attendre pour Rebel Moon en 2024 et après.

Depuis le 22 décembre 2023, un nouvel univers de science-fiction est né, signé Zack Snyder et produit par Netflix : Rebel Moon. Le premier film, intitulé L’Enfant du feu, installe la quête de Kora (Sofia Boutella), qui cherche à lancer une rébellion contre un empire despotique et brutal. Ce n’est toutefois que la première partie. Le second film, déjà tourné et parachevé, se nomme The Scargiver (L’Entailleuse en VF). Il est pour bientôt.

Rebel Moon Partie 2 : L’Entailleuse

La suite de Rebel Moon, L’Entailleuse, est programmée pour le printemps sur Netflix : le vendredi 19 avril 2024. Ce second film verra l’affrontement (final ?) entre la rébellion constituée par Kora et les forces de l’Imperium. On peut découvrir de nouvelles images de cette suite dans la nouvelle bande-annonce dédiée à cette Partie 2.

Ce sera la fin de cette duologie. Mais ce n’est pas pour autant un clap de fin pour l’univers SF de Zack Snyder dans son ensemble, puisqu’il aimerait l’étendre bien au-delà de ces deux longs-métrages.

L’Enfant du feu ayant reçu des critiques particulièrement négatives en raison de son scénario inconsistant et de son univers plutôt périmé, et une réception toute relative de la part du public, ce démarrage est assez proche d’un flop. L’avenir de la saga est donc flou. Netflix pourrait cependant persévérer et faire confiance à Snyder pour la suite, en misant sur le développement à long terme de Rebel Moon, qui pourrait éventuellement s’améliorer et se constituer un public plus solide.

D’autres films n’ont pas encore été annoncés, mais on sait qu’un court-métrage animé est d’ores et déjà en préparation.

Spin-off sur Balisarius

Dans les projets de Zack Snyder, il y a une série TV. Celle-ci se concentrerait sur le régent du Motherworld, Balisarius, interprété par Fra Fee dans les films. Cette série nous dévoilerait plus en détail son origin story.

Si ce projet a été officiellement évoqué par Snyder, il ne fait cependant l’objet d’aucune commande officielle de la part de Netflix. Il n’est donc même pas en pré-production. Sans doute le service de streaming espère-t-il prendre une décision sur la base du succès ou non des longs métrages.

Balisarius dans Rebel Moon // Source : Netflix

Des jeux vidéo Rebel Moon

Zack Snyder aurait lancé le développement, depuis mars 2023, d’un jeu vidéo basé sur Rebel Moon. Celui-ci serait un RPG de très grande ampleur, selon lui. Ce jeu n’est qu’à un stade préliminaire de développement et l’on ne connaît pas le studio impliqué. Un second jeu se prépare, mais exclusivement destiné à la plateforme gaming de Netflix. Ce jeu-ci est développé par Super Evil Megacorp.

L’univers étendu

Il n’y a pas que les films et les séries, dans les cartons de Zack Snyder. Le réalisateur rêve d’un univers étendu digne d’une licence, façon Star Wars. Et c’est d’ailleurs déjà le cas. Les comics House of the Bloodaxe seront commercialisés à partir du 10 janvier 2024 chez Titan Comics (aucune VF annoncée pour l’heure). Les 4 épisodes seront publiés mensuellement, puis rassemblés dans un comicbook complet au printemps, au moment de la sortie de L’Entailleuse.

Il existe aussi une novélisation (en anglais uniquement) de la partie 1 de Rebel Moon. Elle est signée de l’autrice V. Castro.

