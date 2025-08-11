Lecture Zen Résumer l'article

Après des mois d’attente, les fans ont enfin pu découvrir les toutes premières images de la saison 2 de One Piece, sur Netflix. L’occasion de rencontrer de nouveaux personnages, bien connus des fans du manga original.

Bienvenue à bord, moussaillons ! Le Vogue Merry va enfin repartir vers de nouvelles contrées, pour une saison 2 extrêmement attendue de One Piece, dont les premières images ont été dévoilées par Netflix, le 10 août 2025.

Une première bande-annonce qui met évidemment en scène le retour de Luffy, Nami, Zoro, Sanji et les autres. Mais quelques surprises sont aussi au programme : voici donc les 5 nouveaux personnages qui passent une tête dans ce trailer épique, annonçant même une excellente nouvelle pour la suite.

Miss All Sunday ou Nico Robin

S’il y a bien une héroïne que les fans adorent dans One Piece, c’est Nico Robin. Il s’agit de l’un des personnages les plus importants de l’univers, qui prend ici les traits de Lera Abova, mannequin et actrice russe. Et il n’y a aucun doute sur le fait qu’elle l’incarnera à la perfection.

Tous les ingrédients sont en tout cas réunis, de ses longs cheveux noirs, à sa frange épaisse, en passant par son chapeau blanc iconique de cowgirl et son long manteau agrémenté de fourrure. On la voit aussi utiliser le pouvoir de son propre fruit du démon, le Hana Hana no Mi, qui lui permet de copier des parties de son corps, le tout dans une explosion de pétales de fleurs.

The Grand Line is built on power and secrets. 🏴‍☠️ She holds both in the palm of her hand. 👐🌸 pic.twitter.com/ZC8uL05NxB — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 10, 2025

Miss Wednesday ou Vivi Nefertari

On la connaissait déjà pour son rôle d’Edwina dans la Chronique des Bridgerton mais désormais, Charithra Chandran va nous éblouir grâce à un autre rôle extrêmement populaire : celui de Miss Wednesday. Les fans ont déjà remarqué un léger changement d’apparence pour ce personnage, tout de même reconnaissable à ses cheveux bleus et ses Kujakki Slashers, des sortes de bijoux aiguisés accrochés à des fils, qu’elle manie comme personne.

WAKE UP IT'S CHARITHRA CHANDRAN AS MISS WEDNESDAY IN ONE PIECE pic.twitter.com/TMG5FMdd9G — Netflix (@netflix) August 10, 2025

Smoker

Si l’on soupçonnait très fortement sa présence, lors de l’une des dernières séquences de la saison 1, le capitaine Smoker sera définitivement de la partie dans les nouveaux épisodes de One Piece. Il sera interprété par Callum Kerr, l’un des beaux gosses de Virgin River. Il va donc échanger son brushing blond parfait pour une chevelure blanche et un double cigare, totalement indissociable de cet officier de la marine.

Et comme son nom l’indique, il possède un pouvoir bien spécifique, obtenu grâce à un fruit du démon : se transformer en fumée, pour mieux la contrôler d’une main de maître. Il affrontera Luffy lors d’un combat épique, qui aura une importance capitale pour la suite du récit.

Smoker dans la saison 2 de One Piece // Source : Netflix

Brogy

Un immense géant se tient devant Nami, prêt à tout écraser sur son passage. Pourtant, il s’agit d’un allié de taille pour l’équipage du Chapeau de Paille : Brogy, surnommé le Démon Rouge. Son rire unique, son costume de viking, son courage légendaire et sa force surhumaine en font un personnage vraiment fun, très apprécié des fans du manga. Brendan Sean Murray, aperçu dans la série Warrior, aura la lourde tâche de lui donner vie, dans cette adaptation live-action.

Brogy dans la saison 2 de One Piece // Source : Netflix

Laboon

La grande baleine, prête à engloutir le Vogue Merry à la fin du trailer, n’est pas une simple créature marine : il s’agit en réalité de Laboon. Celui-ci possède de nombreuses cicatrices à la tête, à force de se cogner contre la Reverse Mountain, située sur la Red Line. Sans spoiler, disons que sa rencontre avec Luffy va totalement bouleverser son existence (et même son apparence).

Laboon dans la saison 2 de One Piece // Source : Netflix

Et Chopper alors ?

C’est une certitude : Chopper, le petit renne de One Piece, va débarquer dans la saison 2. Mais pour le moment, Netflix continue à garder le secret sur ses futures apparitions. Les fans ont seulement pu le découvrir dans une courte vidéo dédiée, qui dévoilait enfin le design de ce personnage entièrement créé en images de synthèse.

Il est cependant complètement absent du trailer, sûrement pour continuer à cultiver l’attente autour de ce membre iconique de l’équipage du Chapeau de Paille. Il faudra donc probablement attendre une prochaine bande-annonce, voire la sortie des premiers épisodes de la saison 2, en 2026, pour le voir en action.

