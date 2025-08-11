Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la saison 2 est attendue pour 2026, toujours sur Netflix, tous les regards des fans se tournent déjà vers le futur de One Piece. Et ça tombe bien : son sort vient d’être scellé.

Préparez votre plus beau chapeau de paille et préparez-vous à découvrir de mystérieuses contrées : la saison 2 de One Piece se dévoile, au compte-goutte, avec un tout premier trailer mis en ligne le 10 août 2025 par Netflix.

L’adaptation live-action du célèbre manga d’Eiichirō Oda va ainsi revenir sur nos écrans en 2026, avec de nouveaux personnages iconiques et toujours plus de combats épiques. Mais la quête de One Piece pourrait-elle se poursuivre avec une saison 3 ?

One Piece a-t-elle été renouvelée par Netflix pour une saison 3 ?

Le Vogue Merry devrait naviguer vers de nouveaux horizons pendant encore de nombreux épisodes : One Piece a déjà été renouvelée pour une saison 3, avant même la diffusion de la saison 2 sur Netflix. La production va débuter plus tard dans l’année, au Cap, en Afrique du Sud. Cela signifie qu’il faudra probablement patienter jusqu’en 2027, au moins, pour découvrir ces futurs épisodes, d’autant que la saison 2 est déjà prévue pour 2026.

À noter qu’une nouvelle recrue rejoindra les coulisses de l’équipage du Chapeau de Paille : il s’agit du showrunner Ian Stokes (Luke Cage), qui fera équipe avec Joe Tracz, après le départ de Matt Owen du navire, afin de protéger sa santé mentale.

Du côté de l’intrigue, la saison 3 devrait conclure l’arc d’Arabasta, qui sera largement couvert dans la saison 2, pour plonger dans un nouvel univers : celui de Sky Island. Nos personnages préférés quitteront temporairement la terre ferme pour poser le pied directement dans les nuages, sur des îles célestes. Autant dire que l’on a hâte de voir comment la série Netflix va leur donner vie de façon réaliste.

