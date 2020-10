L'excellente série Glow a été annulée par surprise par Netflix à cause des contraintes liées à la pandémie de coronavirus qui sévit depuis le début de l'année 2020.

Glow avait été renouvelée en septembre 2019 pour une quatrième et dernière saison. Un an plus tard, la série vient d’être brutalement annulée. Son dernier volet ne verra jamais le jour, a confirmé Netflix dans un communiqué, partagé par Variety.

« Nous avons pris la décision difficile de ne pas faire une quatrième saison de Glow à cause de la Covid-19, car cela rend particulièrement difficile le tournage d’une série aussi intime physiquement, avec un large casting », a souligné une porte-parole.

Une série unique dans le paysage audiovisuel

Glow est une série qui se situe dans les années 80 : on y suit un producteur qui souhaite monter une émission de catch féminin, et qui regroupe une dizaine de femmes pour produire un spectacle grandiose. Effectivement, la production organise souvent des combats rapprochés, ce qui empêche toute forme de distanciation sociale, et rend impossible d’adapter certaines astuces de tournage à la série, comme des plans qui sont tournés avec un certain angle et donnent l’impression que deux personnages sont très proches, alors qu’ils se tiennent à un mètre de distance.

La série créée par Liz Flahive et Carly Mensch a été lancée en juin 2017 : elle a connu un succès plutôt modeste, mais a été très appréciée par la critique — comme Numerama, où nous encensions sa deuxième saison pour son éloge des losers et sa capacité à montrer des personnages féminins différents sur le petit écran.

Obtenir une quatrième saison n’est pas une mince affaire (que ce soit sur Netflix comme ailleurs), lorsque l’on sait le nombre de séries fauchées en plein vol après seulement une saison. En temps de pandémie, l’avenir des programmes est encore plus incertain. Comme le rappellent plusieurs sites américains, le tournage de la saison 4 de Glow avait pourtant bien commencé, mais au vu des mesures barrières à suivre, et des plus de 200 000 morts liées au coronavirus aux États-Unis, il semblait impossible pour la plateforme de SVOD de continuer.

« La Covid a tué des humains. C’est une tragédie nationale sur laquelle il faut que nous nous focalisions. La Covid a visiblement aussi anéanti notre série. Netflix a décidé de ne pas terminer de tourner la saison finale de Glow », ont commenté les créatrices Carly Mensch et Liz Flahive dans un communiqué repris par TVLine. « On nous a donné la liberté créative de faire une comédie compliquée sur des femmes et de raconter leur histoire. Et faire du catch. Et maintenant, c’est terminé. Il y a beaucoup de trucs merdiques qui se passent dans le monde et qui sont bien plus importants que ça, en ce moment. Mais nous ne verrons plus jamais ces 15 femmes ensemble, et c’est quand même triste. »

