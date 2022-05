Miracle ! Grâce à Microsoft, Fortnite revient sur iOS. Gratuitement.

On se demandait quand Fortnite pourrait revenir sur iPad et iPhone, en raison de l’immense litige qui oppose Apple et Epic Games autour des conditions commerciales appliquées sur l’App Store (notamment du côté des commissions). On a désormais la réponse : dans un communiqué publié le 5 mai, Microsoft annonce le grand retour de Fortnite sur les appareils iOS grâce… au cloud gaming !

Et il n’y a même pas besoin d’être abonné au Xbox Game Pass pour en profiter. C’est 100 % gratuit. Microsoft met simplement à disposition sa technologie à Epic Games. Grâce à elle, la multinationale peut faire tourner Fortnite sur un iPhone et à un iPad, simplement depuis un navigateur internet.

Fortnite via le cloud de Microsoft

Fortnite, déjà de retour sur iPhone et iPad

« Chez Xbox, notre mission est de permettre à toutes et tous de profiter des joies que procure le jeu vidéo, mais aussi de le rendre plus accessible » : Microsoft ne croit pas si bien en dire en permettant à Fortnite de faire la paix avec les plateformes iOS. En raison de la guerre que se livrent Apple et Epic Games, des millions d’utilisatrices et utilisateurs étaient privés de l’un des jeux vidéo les plus populaires du moment. Il fallait trouver une solution rapide, et c’est donc Microsoft qui la propose.

Pour lancer une partie dans le cloud, il n’y a rien de sorcier. Il faut simplement se munir de :

Un compte Microsoft ;

Un téléphone ou une tablette iOS, iPadOS ou Android, ou un PC Windows disposant d’un accès internet.

Nous avons lancé une partie sur notre iPhone 13 Pro et il faut reconnaître que c’est bluffant. Avec simplement un compte Microsoft et Safari, nous avons pu rentrer dans une partie de Fortnite en moins d’une minute. Les commandes tactiles sont parfaitement reconnues (en gros, le mapping d’une manette Xbox en surimpression sur votre écran de smartphone) et les options de la version mobile sont là : vous pouvez par exemple déclencher le tir automatiquement quand vous pointez sur un autre joueur. En Wi-Fi, sur une connexion fibre, la fluidité est au rendez-vous, mais ce sera sans nul doute un test à très grande échelle pour le service de streaming de Microsoft : est-ce que les serveurs peuvent tenir sur la durée et répondre aux exigences des meilleurs joueurs et joueuses ?

