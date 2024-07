Lecture Zen Résumer l'article

Deadpool & Wolverine fait revenir plusieurs personnages des anciens films Deadpool. L’un d’eux est pourtant censé être mort. Quelle est l’explication ?

Deadpool & Wolverine, dans les salles françaises depuis le mercredi 24 juillet 2024, est la suite de Deadpool et Deadpool 2. Il y a cependant une précision à apporter : maintenant que la Fox appartient à Disney, le super-héros peut intégrer le Marvel Cinematic Universe.

Deadpool & Wolverine n’efface pas tout ce qui existait avant. Bien au contraire. C’est ainsi qu’on se retrouve avec des personnages déjà vus, qui nourrissaient la narration de Deadpool et Deadpool 2. Mais vous remarquerez sans doute que Vanessa, la petite amie de Deadpool, est là, alors qu’elle est censée être morte dans le deuxième film.

Pourquoi Vanessa, incarnée par Morena Baccarin, est-elle dans Deadpool & Wolverine ? La suite de cet article contient des spoilers mineurs sur Deadpool 2 — à revoir sur Disney+.

L’importance de la scène post-générique de Deadpool 2

Vanessa, une strip-tease dont tombe fou amoureux Wade Wilson (le nom civil de Deadpool), est un personnage important des deux films initiaux. Dans le premier, elle est la raison pour laquelle Wade Wilson accepte de subir une expérimentation dangereuse pour survivre à un cancer fatal. Dans le deuxième, elle se fait tuer dans l’introduction, un pivot dramatique crucial dans le développement du super-héros (qui peut devenir un vrai héros ou en finir avec la vie pour la rejoindre).

À la fin de Deadpool 2, Vanessa est toujours supposée morte. Mais il y a en réalité un twist dans la scène post-générique (rappelé vaguement au début de Deadpool & Wolverine). Il prend la forme d’un dispositif qui permet de voyager dans le temps, détenu par Cable, un soldat qui vient du futur pour agir dans le passé dans le but de sauver sa famille. Le dispositif en question n’a normalement que deux charges : une pour le voyage aller, une pour le voyage retour. Cable décide de gâcher l’opportunité de retourner auprès de sa famille afin de sauver Deadpool.

Deadpool // Source : Capture YouTube

L’outil ne sert donc plus à rien à la fin de Deadpool 2, mais Deadpool parvient à le faire réparer par ses amis X-Men. Dans la scène post-générique, il l’utilise alors pour changer certains événements : tuer la toute première version de Deadpool (celle qui apparaît dans le piètre X-Men Origins: Wolverine), assassiner l’acteur Ryan Reynolds avant qu’il accepte de jouer dans Green Lantern et… sauver Vanessa. Voilà pourquoi elle est toujours vivante dans Deadpool & Wolverine, même si elle aura un rôle bien plus mineur dans le film. À noter que c’est également le cas de Peter, le monsieur-tout-le-monde attachant joué par Rob Delaney et membre de la X-Force (le groupe de bras cassés créé par Deadpool).

