Réalisée par Guy Ritchie (et spin-off de son propre film), la série The Gentlemen est sur Netflix depuis le 7 mars 2024. Et l’écriture de la saison 2 est déjà bien envisagée par l’équipe, même si la plateforme de streaming ne l’a pas encore officialisée.

Theo James et Kaya Scodelario en criminels (non sans la légendaire classe britannique), voilà le duo au cœur de The Gentlemen, la série de Guy Ritchie désormais sur Netflix. Ses huit épisodes ont conquis le public sur la plateforme de streaming, la propulsant en première place. Ce qui est de bon augure pour l’avenir de la série.

D’ailleurs, dans une interview pour Deadline le 8 mars 2024, l’équipe de la série semble confiante : les idées sont déjà là et le processus d’écriture a commencé.

Quand sera la saison 2 de The Gentlemen sur Netflix ?

« Nous avons entamé ce processus » d’écriture de la saison 2, évoque le producteur exécutif Marc Helwig, auprès de Deadline. « Nous avons parlé à certains scénaristes, et nous avons beaucoup discuté avec Guy [Ritchie] de ce qu’il pourrait vouloir faire dans une deuxième saison, des points sur lesquels se concentrer. » Le critère reste de toute façon évident : « Il faut que [la saison 1] fonctionne, et alors nous en saurons plus, mais nous avons déjà eu une discussion active sur ce que serait une deuxième saison. »

Cela tombe bien, car, pour Theo James, la fin de la saison 1 n’est en soi que « le début », celui du voyage d’Eddie « au cœur des ténèbres ». Selon l’acteur, à la fin de la saison 1, son personnage « réalise enfin qu’avec le pouvoir vient la mort, et il commence à en profiter… Eddie et Susie viennent de signer le contrat avec le diable et ils sont sur le point de s’embarquer pour un voyage diabolique. »

Theo James dans The Gentlemen. // Source : Netflix

Il est donc clair qu’en cas de saison 2, tout le monde sait où aller. Reste à savoir si le succès de la série sera suffisant — pour ce faire, il ne faut pas seulement être top 1 de plateforme, mais aussi qu’une grande partie des spectateurs aillent jusqu’au bout. Généralement, Netflix n’annonce pas de renouvellement avant 2-3 mois.

Comme souvent, il ne faut donc pas s’attendre à voir une saison 2 de la série sur la plateforme avant 1 an et demi, si tant est qu’elle soit confirmée.

