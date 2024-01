Griselda raconte l’ascension puis la chute d’une trafiquante de drogue influente, interprétée par Sofía Vergara. Il n’y aura pas de saison 2. Alors, une fois ces six épisodes terminés, voici quatre autres séries dans le même ton à voir sur Netflix.

Le Garçon et l’Univers

Le Garçon et l’Univers était aussi l’une des surprises de ce début 2024. Adaptée d’un livre, il s’agit d’un récit « semi auto-biographique », selon les mots de l’auteur lui-même. Il y est de nouveau question de trafic de drogue et de criminalité, mais, cette fois-ci, à l’échelle d’un enfant. Le jeune Eli évolue effectivement dans un contexte compliqué, entre sa mère sous emprise de stupéfiants et son beau-père dealer. Sans compter son baby-sitter, un ancien prisonnier et son mentor, avec qui il communique par téléphone, qui est en prison. S’ajoute un frère mutique, qui ne communique qu’avec les mains.

Entre drame familial et histoire policière, Le Garçon et l’Univers a touché beaucoup de monde : la série est encore parmi les séries les plus regardées, en ce moment, sur Netflix.

Narcos et son spin-off Narcos : Mexico

Portée par Wagner Moura, Paulina Gaitan et Pedro Pascal, Narcos est haut placée au rang des séries cultes. Elle est pilotée par la même équipe que Griselda. Sur trois saisons de dix épisodes, elle raconte l’ascension d’une bande de narcotrafiquants — le cartel de Medellín. On y trouve notamment le célèbre Pablo Escobar, mais la série multiplie les points de vue.

Si vous connaissez déjà Narcos, il n’est pas impossible toutefois que vous soyez passés à côté de son spin-off, Narcos : Mexico (d’abord présentée comme une saison 4 avant d’être transformée en série à part entière). Avec Diego Luna (Andor), celle-ci s’étend également sur trois saisons de 10 épisodes pour raconter l’ascension du cartel de Guadalajara au Mexique.

Reine du Sud

Teresa (Alice Braga) n’a pas choisi de travailler pour un cartel. Mais elle se retrouve à fuir le Mexique pour se réfugier aux États-Unis, justement après l’assassinat de son petit ami qui travaillait pour un cartel. Une fois sur le sol américain, pour survivre et accomplir sa vengeance, elle se retrouve contrainte de travailler pour le cartel en question. Reine du Sud est une série réputée pour remplir les critères de l’action et du suspense, le tout dans l’univers violent des narcotrafiquants. Et avec 62 épisodes sur cinq saisons, vous aurez de quoi occuper nombre de soirées.

Breaking Bad

Cela relève presque de l’évidence tant Breaking Bad est connue, mais elle fait aussi partie des séries dont l’on entend parler sans jamais les avoir regardées. Et pour les fans, vous pouvez aussi organiser un petit marathon pour la revoir. Point de cartel ici, mais le professeur de chimie Walter White qui se retrouve à fabriquer une drogue de synthèse, du crystal meth. Jesse, l’un de ses anciens élèves devenu petit dealer, lui vient en aide. Un duo improbable, qui aura valu 19 prix à cette série.

