Pour la première fois, grâce à deux télescopes très puissants (le Very Large Telescope et l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), des astronomes ont pu observer la lumière d’une « bataille galactique » vieille de 11 milliards d’années.

C’est la première fois que des astronomes l’observent, mais il s’agit d’un phénomène bien réel : une bataille entre deux galaxies, aussi appelée une « joute cosmique ». Les résultats de ces observations, récoltés grâce aux Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO) et de l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), sont publiés dans la revue Nature, le 21 mai 2025.

Un combat inégal

Là où la situation est profondément injuste dans cette bataille, c’est que l’une des galaxies possède une arme meurtrière que l’autre n’a pas : un quasar… rien que le nom donne la chair de poule.

Comme l’explique le communiqué de l’ESO : « Les quasars sont les noyaux brillants de certaines galaxies lointaines qui sont alimentés par des trous noirs supermassifs, libérant d’énormes quantités de rayonnements. »

L’effet des radiations émises par le quasar est radical : « Nous démontrons que le rayonnement du quasar d’une galaxie modifie directement les propriétés du gaz de l’autre galaxie », écrivent les scientifiques dans leur étude. « Les radiations perturbent les nuages de gaz et de poussière de la galaxie ‘régulière’, ne laissant derrière elles que les régions les plus petites et les plus denses », explique le communiqué de l’ESO. Ces régions diminuées ne peuvent alors plus donner naissance à des étoiles.

Par ailleurs, Sergei Balashev explique : « On pense que ces fusions apportent d’énormes quantités de gaz aux trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies ». C’est l’image du serpent qui se mord la queue : le gaz de la galaxie blessée s’ajoute aux trous noirs supermassifs qui alimentent le quasar. Et cela l’entraine à poursuivre son attaque.

11 milliards d’années de retard

Les quasars se formaient plus fréquemment durant les premiers milliards d’années de l’Univers. Et, justement, la lumière de ce combat nous parvient avec 11 milliards d’années de retard. D’une certaine façon, les astronomes observent donc un peu le passé.

Image de l’ALMA montrant le contenu en gaz moléculaire de 2 galaxies impliquées dans une collision cosmique. A droite : celle avec un quasar // Source : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Balashev and P. Noterdaeme et al.

Sergei Balashev, co-auteur russe de l’étude, précise : « C’est la première fois que nous observons directement l’effet de la radiation d’un quasar sur la structure interne du gaz d’une galaxie par ailleurs normale. »

Pasquier Noterdaeme, se projette sur l’utilisation d’un télescope plus puissant et plus grand comme l’Extremely Large Telescope de l’ESO : « Cela nous permettra certainement d’approfondir l’étude de ce système, et d’autres, afin de mieux comprendre l’évolution des quasars et leur effet sur les galaxies hôtes et les galaxies voisines. »



