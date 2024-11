Lecture Zen Résumer l'article

Le catalogue de Netflix regorge de contenus tous plus insolites les uns que les autres. Nous avons donc sélectionné 7 téléréalités complètement loufoques, disponibles sur la plateforme de streaming. À réserver aux après-midi pluvieuses et aux week-ends sans prise de tête.

Parfois, rien ne vaut une après-midi passée à zapper sur des téléréalités toutes plus délirantes les unes que les autres, en étant évidemment affalé dans son canapé et enroulé dans un bon plaid (oui, cela sent le vécu). Pour vous assister dans cette tâche hautement périlleuse, nous avons donc déniché les émissions les plus improbables de Netflix, celles qui existent alors que rien ne les prédestinait à voir le jour. Alors, préparez votre meilleur pop-corn et débranchez votre cerveau : voici 7 téléréalités insolites à découvrir sur la plateforme de streaming.

On en mangerait… ou pas // Source : Netflix

Et si le loup… c’était elle ?

Si vous avez développé une passion pour les lycanthropes depuis la sortie simultanée de la série Loups Garous sur Canal+, ainsi que du film avec Franck Dubosc et Jean Reno sur Netflix, alors vous allez adorer cette téléréalité japonaise. Le but ? Trouver l’amour. Jusque-là, cela semble plutôt classique. Mais les 10 participants doivent prendre garde aux louves qui se cachent parmi eux, et qui cherchent à obtenir la victoire, sans jamais tomber amoureuses. Rien que pour son titre improbable et ses trahisons en pagaille, Et si le loup… c’était elle ? vaut au moins le coup d’œil.

Cooked with Cannabis

Les émissions culinaires sont légion sur le petit écran. Mais l’une d’entre elles possède la palme du concept le plus audacieux, voire « relaxant » comme le décrit Netflix : Cooked with Cannabis. Le titre de cette émission parle pour lui-même puisque les chefs devront étonner des invités avec des sauces au CBD ou des gâteaux proches d’un space cake. Un véritable Top Chef de la beuh, dont les 6 épisodes nous apprennent par exemple que le CBD atténue l’effet piquant d’une sauce trop épicée. Incroyable, mais vrai.

Le mariage ou la maison ?

Les célébrations de noces peuvent parfois atteindre des sommes exorbitantes, au point d’égaler le tarif d’une propriété immobilière. C’est sur ce constat que repose la téléréalité Le mariage ou la maison ?, qui oblige des couples à choisir entre ces deux projets de vie. Sarah Miller, une organisatrice de mariages, et Nichole Holmes, une agente immobilière, s’affrontent alors pour donner leurs meilleurs arguments à de futurs mariés, qui rêvent également de devenir propriétaires. Parfait pour forcer les indécis à prendre de vraies décisions.

Sauve qui pécho

On l’avoue : cette téléréalité n’a rien de bien original sur le principe. L’émission coréenne ressemble ainsi à une Île de la Tentation, avec des célibataires cherchant l’amour sur une île déserte. À la clé, une escapade romantique dans un lieu paradisiaque attend les deux tourtereaux qui auront remporté l’aventure. Mais si le concept reste classique, on ne pouvait vraiment pas résister à l’envie de vous présenter une téléréalité dont le nom est Sauve qui pécho. On donne immédiatement +10, rien que pour l’inventivité, surtout face au titre original, beaucoup moins fun : Single’s Inferno.

On en mangerait… ou pas

Arriverez-vous à deviner si ce canard en plastique, ces sacs à main, ces boules de bowling ou ces chaussures sont bien ce qu’ils prétendent être ou sont en réalité… de simples gâteaux ? Voilà tout le principe de ce concours culinaire américain qui repose entièrement sur le concept de trompe-l’œil, avec un thème différent à chaque nouvel épisode. Des pâtissiers tentent alors de reproduire le plus fidèlement possible des objets du quotidien pour tenter de bluffer les invités de l’émission. Fun, sans prise de tête, alléchant et divertissant : que demander de plus ?

Flinch

Prenez les épreuves les plus terrifiantes de Fort Boyard, mélangez-les à un défi façon Koh Lanta et saupoudrez le tout d’un concept dérangeant à la Squid Game : bravo, vous venez de découvrir Flinch, téléréalité britannique au concept un brin glaçant. Les candidats sont ainsi confrontés à des épreuves extrêmes avec un seul mot d’ordre : ne surtout pas bouger, reculer ou sursauter, sous peine de recevoir une punition. Alors, génie ou pur malaise ? À vous de vous faire votre propre avis devant ces 10 épisodes pour le moins insolites.

À l’épreuve du diable

Vous aimez les casse-têtes, puzzles, énigmes, formules mathématiques et autres épreuves de déduction ? Alors, vous allez adorer À l’épreuve du diable, qui met en scène l’enfermement de 12 candidats dans un lieu unique et sordide. Dans ce jeu de survie, la force physique ne sera jamais utile, non. Il faudra plutôt se remuer les méninges pour décrocher la victoire après 7 jours et 6 nuits de défis intellectuels qui mettent les nerfs des participants à rude épreuve. Parfait pour changer de 100% physique ou de Koh Lanta, qui mobilisent toujours des capacités corporelles, en s’intéressant rarement aux épreuves mentales. Et bonne nouvelle : une saison 2 est prévue pour 2025.

