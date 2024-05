Lecture Zen Résumer l'article

Netflix est partant pour produire la suite du Problème à trois corps. Mais la saison 2, dont la forme pourrait être différente de la première, ne devrait pas arriver tout de suite.

On le sait : la suite du Problème à 3 Corps sera délicate à écrire, en raison des ellipses temporelles considérables qui existent entre chaque tome de la trilogie de Liu Cixin. Si la première saison racontait des évènements qui se sont passés dans une fenêtre de temps d’environ 70 ans, les suivantes vont faire des bonds, très loin dans le futur.

La bonne nouvelle, c’est que Netflix a envie de poursuivre l’adaptation TV du Problème à 3 corps. À la mi-mai, le géant du streaming a confirmé son intention de soutenir les showrunners David Benioff, D. B. Weiss et Alexander Woo. Surtout, la plateforme de SVOD est visiblement décidée d’aller « jusqu’à la conclusion épique » de l’histoire.

Le Problème à 3 corps // Source : Ed Miller/Netflix

Mais quelle forme, exactement, aura cette suite ? D’ordinaire, une saison en chasse une autre. On pouvait considérer que la saison 2 du Problème à 3 Corps aurait autour de huit épisodes (comme la première) et qu’elle sortirait à un horizon relativement proche. Mais selon les éléments rapportés par le site The Hollywood Reporter, rien n’est certain.

D’abord, sur le format : Netflix a surtout parlé « d’épisodes supplémentaires » et non pas de véritables saisons ce qui, aux yeux de nos confrères, n’offre pas une garantie absolue d’avoir une saison classique. Il pourrait très bien s’agir d’épisodes spéciaux, d’une durée plus longue, mais d’un nombre trop insuffisants pour constituer une vraie saison deux.

Depuis, les showrunners ont parlé de saisons — au pluriel — mais sans dire le volume d’épisodes qu’il y aura en bout de course. « Nous avons ce dont nous avons besoin pour arriver à la fin, comme nous l’avions prévu au départ », ont-ils tenu à rassurer dans un échange avec THR. Les showrunners ont leur plan de vol jusqu’à la fin, en somme.

Pas de saison 2 du Problème à 3 corps avant 2027 ?

La durée du voyage, en revanche, risque d’être pénible à vivre pour le public. David Benioff, D. B. Weiss et Alexander Woo ont expliqué que ce projet, une fois mené à terme, leur aura pris sept ans de leur vie. Or, la première saison a déjà nécessité quatre ans de gestation. C’est en septembre 2020 que l’on a appris le projet d’adaptation des romans de Liu Cixin.

Les trois partenaires ont laissé entendre que ces épisodes supplémentaires vont les occuper au cours des trois prochaines années. Ce qui signifie que la suite — qu’il s’agisse d’une saison deux ou d’épisodes spéciaux — n’arrivera pas en streaming avant 2027, au mieux. On ignore si ce créneau inclut toute la suite, avec d’éventuelles saisons multiples.

Saul sera forcément de retour dans la saison 2 du Problème à 3 Corps. // Source : Netflix

D’ordinaire, les saisons d’une série télévisée se suivent avec un ou deux ans d’intervalle. Par exemple, Game of Thrones (la série précédente sur laquelle Benioff et Weiss ont travaillé) avait une saison chaque année, sauf pour la toute dernière. Il y a deux ans d’écart pour House of the Dragon et sa rivale Anneaux de pouvoir.

Ce temps d’attente, s’il est confirmé, pourrait être en fin de compte servir au récit. On sait que des écarts temporels majeurs ont lieu dans les deux autres romans du Problème à 3 Corps, et que les protagonistes changent au fil du récit. Cela pourrait servir à se détacher de Saul, Augustina, Thomas ou Jin, les personnages principaux de la saison 1.

Pour aller plus loin Le casque VR dans la série Le Problème à 3 Corps est-il possible dans la vraie vie ?

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.