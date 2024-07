Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs de Star Wars Outlaws ont pensé à une option pour désactiver les indicateurs aidant à trouver plus facilement son chemin. Exit les éléments de décors en jaune qui simplifient trop l’exploration.

Les jeux vidéo font rarement l’unanimité, mais certains choix effectués par les développeurs parviennent quand même à rassembler. C’est le cas des éléments peints en jaune dans les environnements. Ils servent à guider la joueuse ou le joueur afin que la direction soit la bonne. Seul hic ? C’est souvent contre-productif en termes d’immersion. On peut prendre l’exemple récent de Final Fantasy VII: Rebirth, qui va jusqu’à peindre des roches naturelles pour baliser le chemin. « Le virus de la peinture jaune a infecté Final Fantasy VII », se plaignait l’internaute Dave en février 2024.

Le remake de Resident Evil 4, paru en 2023, est un autre symbole de cette volonté parfois absurde d’assister un peu trop l’expérience. Capcom y habille de jaune les caisses qu’on peut briser (pas toutes, donc) ou encore une échelle sur laquelle on est autorisé à grimper. Dans un jeu vidéo où les environnements sont étriqués et où l’exploration est donc dérisoire, le problème est encore plus grand. Ubisoft en a visiblement conscience, c’est pourquoi il a pensé à un mode spécial dans Star Wars Outlaws.

Une échelle en jaune dans Resident Evil 4. // Source : Twitter

Star Wars Outlaws aura un vrai mode exploration

C’est dans les colonnes de PC Gamer, le 30 juillet 2024, qu’on découvre l’existence d’un Mode Explorateur dans Star Wars Outlaws. Son but est simple : « désactiver toutes les balises de couleur sur les éléments principaux de navigation ». Notre confrère n’a pas pu faire un retour d’expérience, puisque l’option n’était pas disponible dans la dernière version qu’une partie de la presse a récemment pu essayer. Mais on comprend l’idée : supprimer les assistances pour renforcer l’immersion et encourager l’expérimentation sur les différentes planètes du jeu.

D’autant que les développeurs du studio Massive Entertainment ne semblent pas avoir eu la main légère sur les éléments en surbrillance, susceptibles d’être critiqués. « Star Wars Outlaws est plus coloré qu’un chemin de briques jaunes. Les balises étaient plus perceptibles durant les moments d’escalade et de puzzles, inspirés d’Uncharted. De la peinture est appliquée sur les murs sur lesquels il est possible de grimper, sur les rebords qui sont pourtant évidents ou encore sur les conduits de ventilation », indique PC Gamer. On est donc dans la sur-assistance, qui pourrait paraître pénible à celles et ceux qui détestent qu’on leur prenne trop la main.

Le fait qu’Ubisoft ait pensé à une option pour laisser le choix est à souligner. Star Wars Outlaws restera ainsi accessible pour qui ne voudrait pas avoir à trop chercher au risque de se perdre, quand les plus aventuriers seront ravis de ne plus être guidés. Il n’empêche, cela ne changera pas le fond du problème : l’usage de peinture jaune pour faire comprendre aux joueuses et aux joueurs qu’il faut passer par là reste une solution de facilité. Un travail plus réfléchi sur la structure des niveaux, ainsi que sur les éléments qui permettent de comprendre où est le chemin à emprunter, est nécessaire pour rendre les déplacements plus naturels. Certains studios s’y plient déjà (exemple : FromSoftware avec Elden Ring).

