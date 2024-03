Le créateur d’Elden Ring a récemment fait mention d’un secret qui n’avait pas encore été trouvé. Lié à l’extension Shadow of the Erdtree, le mystère est peut-être percé.

Il y a quelques jours, peu après la diffusion de la première bande-annonce de Shadow of the Erdtree, l’extension d’Elden Ring, Hidetaka Miyazaki avait partagé une information cruciale. Selon le créateur du jeu, il resterait un petit secret à percer, susceptible d’embraser la communauté de fans prêts à remuer ciel et Entre-Terre pour le dénicher. Comme le rapporte Eurogamer dans un article publié le 6 mars, ce mystère est probablement de l’histoire ancienne.

Dans un sujet partagé le 28 février sur Reddit, l’utilisateur cudakid210 fait part d’une découverte possiblement liée à Shadow of the Erdtree. Il est tombé sur un bouclier a priori anecdotique, mais dont la description livre des supposés détails sur l’histoire du personnage Messmer (qu’on voit dans la vidéo et qui sera un boss puissant). Forcément, la spéculation va bon train et certains pensent que le DLC était sous nos yeux depuis le début.

Le dernier secret d’Elden Ring lié au méchant du DLC ?

L’objet en question s’intitule le « Bouclier du candélabre », lequel serait facile à manier malgré sa grande taille. C’est surtout la deuxième ligne de sa description qui est intéressante : « Considéré comme le symbole d’un intolérable et prophétique péché capital, cet emblème d’arbre représenté sous la forme d’un candélabre était strictement prohibé. » Le symbole mêle un arbre et un chandelier à plusieurs branches. Il y en a sept, comme les sept péchés capitaux.

Le bouclier du candélabre dans Elden Ring. // Source : Capture PS5

Pourquoi ce bouclier aurait-il des liens avec le DLC d’Elden Ring ? Tout simplement parce qu’on retrouve ce symbole à plusieurs moments de la bande-annonce, parfois de manière plus implicite (le zombie effrayant qui semble extirper une bougie de son crâne). Messmer lui-même est entouré de bougies quand on le voit pour la première fois. Le « péché capital » évoqué pourrait expliquer son absence de l’histoire principale d’Elden Ring. C’est tout du moins ce que devine cudakid210.

Messmer et ses bougies Le zombie-bougie ?

« Le fait que le candélabre soit lié à une prophétie secrète m’amène à penser que Messmer a été effacé de la mythologie de l’Entre-Terre en raison de son péché. Il serait alors une sorte de figure antéchrist », avance-t-il. On rappelle que les événements de Shadow of the Erdtree se situent au même moment que ceux d’Elden Ring, mais dans un lieu différent. Messmer, dont la faction porterait le symbole interdit, aurait donc été banni vers un endroit que la joueuse ou le joueur devra explorer.

Le fait que tout était possiblement sous nos yeux depuis le début n’a rien d’anormal : pour Shadow of the Erdtree, Hidetaka Miyazaki et ses équipes ont pioché dans les bases narratives imaginées par George R.R. Martin — l’écrivain derrière Game of Thrones.

