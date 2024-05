Lecture Zen Résumer l'article

Du 26 mai au 8 juin a lieu la Kings World Cup, un tournoi de foot international un peu spécial, imaginé par Gerard Piqué. Le créateur de contenus AmineMaTue représentera la France, en compagnie d’anciennes gloires du ballon rond. La compétition sera diffusée sur Twitch.

Ces prochaines semaines s’annoncent particulièrement denses pour les fans de sport. Entre Roland Garros, l’Euro 2024 de football, les Jeux Olympiques à Paris ou encore le Tour de France, il y aura largement de quoi faire. Et ce ne sera pas tout.

En 2024, une nouvelle compétition arrive : la Kings World Cup. Il s’agit d’un tournoi de foot mondial créé par Gerard Piqué, ancienne star du FC Barcelone et multiple champion avec la sélection espagnole. Le président de la Kings World Cup n’est autre que Zlatan Ibrahimovic, ex-attaquant suédois, et passé par le PSG, entre autres.

En France, l’événement peut compter sur un ambassadeur de poids : le créateur de contenus AmineMaTue, qui avait battu des records sur Twitch avec son match de foot Eleven All Stars (France versus Espagne) — plus de 1,2 million de téléspectateurs. Il avait battu le GP Explorer de Squeezie, survenu quelques jours plus tôt.

La Kings World Cup sera l’un des événements du printemps. Pourra-t-on le suivre facilement ? La réponse est oui.

La Kings World Cup prend place au Mexique. // Source : Twitter Kings World Cup

Qu’est-ce que la Kings World Cup ?

La Kings World Cup est un tournoi de foot organisé au Mexique et créé par Gerard Piqué. Il opposera 32 équipes du monde entier (22 pays) : dix sélectionnées via la Kings League, dix via l’Americas Kings League et douze invitées. La France fait partie des nations participantes, avec l’équipe Foot2Rue.

La Kings World Cup repose sur des règles qui s’éloignent du foot traditionnel :

Match à 7 contre 7 (au lieu de 11), sur un terrain aux dimensions réduites ;

Match de 40 minutes (2×20 minutes), au lieu de 90 minutes ;

Coup d’envoi avec balle au centre et chacun qui part de son but pour en prendre possession ;

Cartons jaune et rouge qui n’excluent que temporairement les joueurs (de 2 à 5 minutes) ;

Nombre de changements illimité (contre 5) ;

Possibilité d’activer des bonus (exemple : buts qui comptent double, exclusion temporaire d’un adversaire…).

En somme, le but de la Kings World Cup est aussi de redynamiser le foot, en le rendant plus spectaculaire, original et plaisant à suivre, y compris pour celles et ceux moins attirés par le ballon rond. En clair, il s’agit de dynamiter les règles actuelles. Inattendu, surtout venant d’un ex-footballeur qui a voué sa vie au foot.

Le prize pool de la Kings World Cup atteint un million de dollars pour le vainqueur.

Comment regarder la Kings World Cup en direct et en streaming ?

Si des spectateurs pourront assister à des matches sur place, la Kings World Cup sera aussi diffusée en ligne. On pourra la suivre gratuitement sur la chaîne Twitch d’AmineMaTue, à compter du dimanche 26 mai. En raison du décalage horaire, les rencontres seront proposées en soirée.

La Kings World Cup sera également proposée sur la plateforme M6+.

KINGS WORLD CUP ⚽️



COUPE DU MONDE 7vs7

32 équipes au Mexique

Notre but : être sur le toit du monde.



Soyez prêts le casting de la coupe va être monstrueux.



A partir du 26 MAI sur ma chaîne 😀 pic.twitter.com/6npLxuwE5i — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) March 18, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Qui représente la France à la Kings World Cup ?

AmineMaTue est l’un des ambassadeurs de la Kings World Cup, et il représente la France en compagnie de deux joueurs très connus : Samir Nasri et Jérémy Ménez — deux des trois wild cards. Le reste de l’équipe, coachée par Saïd Dorbani, se compose de :

Allan Rakotovazaha

Christian Nsapu

Abdel Medioub

Salah Bouazza

Melvin Bachelet

Théo Chendri

Lucas Valeri

Clément Goguey

Amara Fofana

Yanis Barka

Ils ont été sélectionnés au terme d’un immense casting. Certains, comme Abdel Medioub, passé par Bordeaux, sont des joueurs professionnels.

L’équipe de France pour la Kings World Cup. // Source : Twitter Kings World Cup

Qui sont les grands noms du foot associés à la Kings World Cup ?

Mine de rien, la Kings World Cup est portée par de grands noms. Outre les déjà cités Gerard Piqué, Zlatan Ibrahimovic, Jérémy Ménez ou encore Samir Nasri, on retrouve des pointures comme Mario Götze, Iker Casillas, Eden Hazard, Rio Ferdinand, Francesco Totti, Andriy Shevchenko ou encore Neymar. Les stars ont donc répondu à l’appel.

Quel est le programme de la Kings World Cup ?

Voici le calendrier complet de la Kings World Cup :

25 mai : quatre matches Redemption Game pour déterminer les quatre dernières équipes qualifiées ;

26-27-28 mai : première journée (16 matches) ;

29-30-21 mai : deuxième journée (16 matches). Les équipes à 2-0 se qualifient pour les huitièmes de finale, celles à 0-2 sont éliminées ;

2 juin : matches des Last Chance pour les équipes à 1-1 après les deux premières journées. Celles à 2-1 se qualifient pour les huitièmes de finale, celles à 1-2 sont éliminées ;

4-5 juin : huitièmes de finale (8 matches) ;

6 juin : quarts de finale (4 matches) ;

8 juin : final four (3 matches, avec demi-finales et finale).

Quand aura lieu le premier match de l’équipe de France dans la Kings World Cup ?

Le premier match de l’équipe française se tiendra le lundi 27 mai, à 22h. Foot2Rue sera opposé au vainqueur du match Redemption Game entre Los Chamos FC et PIO FC.

