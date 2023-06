Le Tour de France 2023 se déroule du 1er au 23 juillet. Même sans TV, il est possible de suivre la course de cyclisme en streaming légal avec France 2, France 3 et Eurosport.

Le Tour de France reprend du service en 2023. Comme toujours, la grande boucle peut être suivie à la télévision sur les chaînes du service public. Mais il n’y a pas que France 2 et France 3 qui sont sur le coup. Eurosport aussi propose une diffusion. Et si vous êtes sans TV, aucun problème : le direct du Tour de France peut aussi être suivi en streaming, sur Internet.

Comment regarder le tour de france en direct sur internet ?

La compétition est diffusée en direct et en intégralité sur France 2 et France 3, du 1er au 23 juillet 2023. Outre France Télévisions, la chaîne Eurosport propose aussi une couverture jour après jour. Toutes les étapes débuteront sur l’heure du déjeuner, entre 12 et 14h, sauf pour l’ultime étape qui démarrera en fin d’après-midi, à 16h30, pour se terminer en soirée.

Le Tour de France à la télévision

Si vous avez un téléviseur à la maison, le plus simple est sans doute d’allumer le poste et de vous brancher sur France 2 et France 3 pour regarder la course. L’accès au direct est gratuit sur les chaînes du service public. Et si vous voulez vraiment savoir quels sont les temps forts à ne pas rater, Le Monde a un guide de la sieste pour caler son roupillon au bon moment.

Dans le cas d’Eurosport, vous devez prendre un abonnement. Le mois est facturé 9,99 €, ce qui est suffisant pour suivre l’entièreté de la compétition. Si vous vous engagez sur un an, il y a des remises (un an coûte 83,88 €, soit 6,99 € par mois — il y a aussi un autre abonnement d’un an à 69,99 €, qui revient à un peu plus de 5,8 € par mois, avec des conditions spécifiques).

Le Tour de France en streaming sur le web

Dans le cas où vous n’avez pas de TV, vous pouvez suivre le Tour de France sur le web. Il y a des solutions vous permettant de suivre les cyclistes en streaming et de manière légale.

Le Tour de France sur France.TV

C’est la première solution la plus évidente. France Télévisions propose de voir ses programmes sur le net, depuis son site web France.TV. Des rubriques dédiées à France 2 et France 3 permettent de voir le direct des deux chaînes. Vous avez besoin d’un compte dédié sur la plateforme pour accéder à la diffusion. Il est gratuit. France.TV a aussi une page dédiée au Tour de France.

Le Tour de France sur Molotov

Molotov s’était lancé sur le marché de la TV avec l’ambition de bouleverser le petit écran. C’est surtout une plateforme de streaming comme une autre : dessus, il est possible de voir France 2 et France 3 sur le service, qui existe en site web et en application à installer sur l’ordinateur. L’appli propose une offre premium, mais la solution gratuite est a priori suffisante.

Le Tour de France sur MyCanal

MyCanal propose indirectement la diffusion du Tour de France, en proposant dans son offre la diffusion des chaînes France 2 et France 3. Eurosport peut aussi être inclus dans MyCanal, mais cela nécessite de choisir l’offre correspondante. Il n’est sans doute pas intéressant de prendre MyCanal pour le Tour de France, mais si vous l’avez déjà, vous y avez accès ainsi.

Le calendrier du tour de France 2023

Étape 1 : 01/07 — 182 km — Bilbao > Bilbao

: 01/07 — 182 km — Bilbao > Bilbao Étape 2 : 02/07 — 209 km — Vitoria-Gasteiz > Saint-Sébastien

: 02/07 — 209 km — Vitoria-Gasteiz > Saint-Sébastien Étape 3 : 03/07 — 193,5 km — Amorebieta-Etxano > Bayonne

: 03/07 — 193,5 km — Amorebieta-Etxano > Bayonne Étape 4 : 04/07 — 182 km — Dax > Nogaro

: 04/07 — 182 km — Dax > Nogaro Étape 5 : 05/07 — 163 km — Pau > Laruns

: 05/07 — 163 km — Pau > Laruns Étape 6 : 06/07 — 145 km — Tarbes > Cauterets-Cambasque

: 06/07 — 145 km — Tarbes > Cauterets-Cambasque Étape 7 07/07 — 170 km — Mont-de-Marsan > Bordeaux

07/07 — 170 km — Mont-de-Marsan > Bordeaux Étape 8 : 08/07 — 201 km — Libourne > Limoges

: 08/07 — 201 km — Libourne > Limoges Étape 9 : 09/07 — 182,5 km — Saint-Léonard-de-Noblat > Puy de Dôme

: 09/07 — 182,5 km — Saint-Léonard-de-Noblat > Puy de Dôme Repos : 10/07 — Clermont-Ferrand

Étape 10 : 11/07 — 167,5 km — Vulcania > Issoire

: 11/07 — 167,5 km — Vulcania > Issoire Étape 11 : 12/07 — 180 km — Clermont-Ferrand > Moulins

: 12/07 — 180 km — Clermont-Ferrand > Moulins Étape 12 : 13/07 — 169 km — Roanne > Belleville-en-Beaujolais

: 13/07 — 169 km — Roanne > Belleville-en-Beaujolais Étape 13 : 14/07 — 138 km — Châtillon-sur-Chalaronne > Grand Colombier

: 14/07 — 138 km — Châtillon-sur-Chalaronne > Grand Colombier Étape 14 : 15/07 — 152 km — Annemasse > Morzine Les Portes du Soleil

: 15/07 — 152 km — Annemasse > Morzine Les Portes du Soleil Étape 15 : 16/07 — 179 km — Les Gets les portes du soleil > Saint-Gervais Mont-Blanc

: 16/07 — 179 km — Les Gets les portes du soleil > Saint-Gervais Mont-Blanc Repos : 17/07 — Saint-Gervais Mont-Blanc

Étape 16 : 18/07 — 22,4 km — Passy > Combloux

: 18/07 — 22,4 km — Passy > Combloux Étape 17 : 19/07 — 166 km — Saint-Gervais Mont-Blanc > Courchevel

: 19/07 — 166 km — Saint-Gervais Mont-Blanc > Courchevel Étape 18 : 20/07 — 185 km — Moûtiers > Bourg-en-Bresse

: 20/07 — 185 km — Moûtiers > Bourg-en-Bresse Étape 19 : 21/07 — 173 km — Moirans-en-Montagne > Poligny

: 21/07 — 173 km — Moirans-en-Montagne > Poligny Étape 20 : 22/07 — 133,5 km — Belfort > Le Markstein Fellering

: 22/07 — 133,5 km — Belfort > Le Markstein Fellering Étape 21 : 23/07 — 115,5 km — Saint-Quentin-en-Yvelines > Paris Champs-Élysées

TOTAL : 3405,6 km

La carte du Tour de France 2023

Source : Tour de France

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !