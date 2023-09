On avait adoré la première édition du GP Explorer pour son audace et son statut précurseur. Mais le GP Explorer 2, organisé le 9 septembre 2023, a ressemblé à un événement ennuyeux, et parfois gênant.

Après une première édition retentissante, le GP Explorer 2 s’est achevé sur Twitch le samedi 9 septembre, en ayant une nouvelle fois battu le record français de spectateurs sur la plateforme. Toujours organisé par Squeezie, l’événement a réuni les plus gros noms de l’Internet français sur le célèbre circuit Bugatti pour une course de Formule 4.

C’est donc un peu avant 8 heures ce matin que l’événement s’est lancé, à la fois sur Twitch et directement sur place pour les soixante mille chanceux qui ont réussi à mettre la main sur un billet. Comme l’an passé, Squeezie et ses équipes se sont rapprochés du célèbre circuit du Mans pour organiser ce qui est sans doute le plus gros événement du Twitch francophone : une course de Formule 4, avec 24 créateurs de contenu et autres invités prestigieux derrière le volant.

Squeezie et son GP Explorer 2 // Source : image officielle

Toujours une passerelle entre Twitch et la course

La première édition était un vrai coup de maître pour les équipes des 24 Heures du Mans et les streamers engagés, la course totalisant plus d’un million de spectateurs simultanés en ligne. C’est la plus grosse réussite du GP Explorer : il arrive à amener un large public vers le sport automobile, en modernisant les codes de la discipline pour les adapter à Twitch. Une façon de mettre davantage en lumière un sport qui revient un peu sur le devant de la scène depuis quelques années (merci Netflix avec la série Drive to Survive, sur la Formule 1).

Chacun des 24 participants court sous le blason d’une écurie dont la marque sponsorise l’événement. Le streamer Rebeudeter et le rappeur Kekra roulaient pour l’écurie Crunchyroll, Squeezie et Gotaga représentaient quant à eux leur propre équipe d’esport Gentle Mates, et Horty et BagheraJones ont embarqué à bord d’une formule 4 aux couleurs de Culpra. Des sponsors dans tous les sens et du beau monde en somme, pas nécessairement issu du streaming.

SCH et Jonathan Cohen sur le plateau du GP // Source : capture d’écran

En plus des nombreux créateurs de contenu, deux noms bien connus du rap français se sont joints à la fête : SCH et Soso Maness, qui avaient déjà fait une apparition dans une vidéo « Qui est l’Imposteur ? » de Squeezie il y a quelques mois. Les deux artistes marseillais participaient à la course en tant que pilotes, représentant la marque Samsung. Et, contre tout attente, ils se sont sincèrement pris au jeu et ont livré une performance très solide pendant toute la journée.

Tous et toutes ont suivi plusieurs mois d’entraînement intensif et une formation délivrée par la FFSA, la Fédération Française de Sport Automobile. Des mois de labeur et d’investissement, souvent documentés à travers des vlogs sur leurs chaînes YouTube respectives. Parce que oui, derrière le plus gros live Twitch francophone, il y a surtout une journée entière dédiée à un sport qui comporte un certain nombre de risques, auxquels l’ensemble des créateurs de contenu doivent être préparés. C’est l’occasion pour les différentes équipes du circuit et certains pilotes professionnels (comme Pierre Gasly et Esteban Ocon, invités à l’événement) de faire de la sensibilisation auprès du public en répondant aux questions.

Encore cette année, le GP Explorer se plaçait comme une belle passerelle entre Twitch et le sport automobile.

Est-ce que c’est long pour vous ?

L’événement s’étalait sur une plage horaire assez large, de 8 heures du matin à 23 heures, avec un concert final pour boucler les festivités avec la foule sur place. Certains visiteurs avaient fait le déplacement de loin, parfois de très loin (l’un d’entre eux avait pris l’avion directement depuis le Mexique) et n’hésitaient pas à arriver sur place dès 5 heures du matin. L’engouement est total.

Il faisait très chaud. // Source : capture d’écran

Une grosse journée, et chaude qui plus est : le GP Explorer 2 était particulièrement éprouvant pour les pilotes et le public, avec des températures plus hautes que l’an passé. Assises dans les gradins pendant plus de dix heures, les quelque soixante mille personnes présentes sur place étaient fréquemment encouragées à s’hydrater et à rester vigilantes, à la fois par les pilotes sur leurs réseaux sociaux ou directement par l’équipe en plateau dans les haut-parleurs du complexe. Et quand les températures atteignaient leur pic en milieu d’après-midi, le circuit a même mobilisé un camion de pompiers pour arroser la foule à l’aide d’un canon à eau.

Et pour eux comme pour les spectateurs sur Twitch, l’événement pouvait sembler un peu long avant le début de la course, prévu à 18h35. Comme l’an passé, les animateurs et différents influenceurs essayaient de mettre l’ambiance comme ils pouvaient entre les différentes activités prévues. On commente, on invite des gens en plateau ou on discute directement avec les deux pit reporters (le streamer Etoiles et l’humoriste Hakim Jemili) pour prendre la température auprès des pilotes. L’idée pour tout le monde, c’est de faire monter la pression et de faire vivre au public cette fameuse « journée d’anthologie » dont on nous parle du soir au matin.

Squeezie et Hakim Jemili // Source : Capture d’écran

Mais la plupart du temps, malheureusement, la sauce ne prend pas. Les quelques activités prévues sur le planning du jour, des interviews jusqu’à la traditionnelle parade des pilotes le long de la piste, avaient tendance à se répéter voire carrément à casser le rythme du live sur Twitch. Comme c’était le cas en 2022, on mentirait si on disait ne jamais avoir tiré la grimace en voyant certaines vannes forcées entre Hakim et le public, ou devant le vide de certaines interventions qui consistaient à répéter que « Purée, c’est quand même fou ce qu’on vit aujourd’hui ». Rien de plus.

On touche sans doute là à l’un des problèmes du GP Explorer : les gens qui tiennent le micro n’ont, pour la plupart, pas l’habitude de se trouver dans une position si particulière. Animer une journée de course sur le circuit des 24 Heures du Mans et animer un live Twitch sont deux choses différentes et parfois, il peut être difficile de les concilier. Du coup, on tente d’y aller au forceps et, comme c’était le cas avec PapeSan l’an passé, cela peut donner lieu à certaines situations gênantes.

« Purée, c’est quand même fou ce qu’on vit aujourd’hui » Phrase entendu 150 fois au GP Explorer 2

Pour ce GP Explorer 2 par exemple, on sent bien la frilosité des animateurs face à certains reproches qui leur sont adressés, notamment vis-à-vis de l’écologie. Plusieurs internautes avaient déjà reproché à l’événement de mettre en scène autant de stars dans des voitures, avec un tel dispositif (la même régie que les 24 Heures), à l’heure où le monde entier est invité à uriner sous la douche pour limiter le réchauffement climatique. Cette année, l’événement a répondu en adressant la question de façon un peu maladroite pendant 30 secondes, expliquant que « tous les pilotes font des efforts le reste de l’année pour compenser le bilan carbone un peu plus agressif aujourd’hui ». Mouais.

Le GP Explorer est devenu, bah, juste un live Twitch

Quoi qu’il en soit, si tout le monde encourageait son pilote à gorge déployée toute la journée, si les gens arrivaient à 5 heures du matin et si l’événement a une nouvelle fois explosé le record de Twitch, c’est parce qu’on attendait une chose : la course.

Le départ des 24 participants était prévu à 18h35 après quelques tours de chauffe. Tout le monde est ravi sur place, c’est enfin le moment qu’on attendait et les pilotes vont pouvoir entrer dans le dur. La foule s’emballe, Kameto perd sa voix comme à son habitude et dans une ambiance électrique, les pilotes démarrent leur course après un départ lancé.

Un accident survient au troisième tour // Source : capture d’écran

Il n’y avait pas encore eu trop d’accidents de la journée — quelques retournements, quelques arrivées dans le gravier, mais rien de bien méchant. Seulement voilà, au deuxième tour de la course (sur quinze), Manon Lanza et Maxime Biaggi ont une collision lors d’un virage un peu trop serré. Les roues se percutent, l’une des voitures se soulève légèrement et les deux monoplaces finissent leur course dans le bac quelques mètres plus loin.

Une collision un peu mouvementée, mais rien d’anormal dans le sport automobile. Les équipes du circuit réagissent très vite et brandissent le drapeau jaune, puis le rouge. La course est interrompue et reprendra à partir du septième tour. Quelques secondes suffisent cependant pour voir apparaître des messages dans le chat et sur les réseaux sociaux, ciblant Manon et l’insultant copieusement, en l’accusant d’avoir « gâché la course » et lui reprochant d’avoir percuté Maxime.

Anticipant ce qui était déjà en train de se passer, Kameto interviendra d’ailleurs à plusieurs reprises derrière le micro pour dire aux viewers de ne pas aller harceler Manon et de rester respectueux. Puis la modération passera le chat en mode emote-only pour éviter les débordements.

Maxime Biaggi dans les bras dans les bras de son équipe après son accident // Source : capture d’écran

Ce genre de moments, on en a l’habitude quand on suit le sport automobile. C’est une sortie de piste, une levée de drapeau. Sur Twitch cependant, le public n’est peut-être pas aussi sensibilisé au côté aléatoire de la course, et on sentait bien que l’ambiance avait changé, du côté du public comme des animateurs. Depielo gagnera la course quelques minutes plus tard, avec Etienne Moustache et Sylvain sur le podium. Comme lors de la première édition, mais pas tout à fait dans le même ordre.

Et puis voilà, c’est tout. C’est sur ce changement d’ambiance que la journée s’achève, après une victoire de Depielo et une remise des trophées par Pierre Gasly et Esteban Ocon. Le live s’arrête pour les viewers, le concert commence pour les spectateurs sur place.

Squeezie durant la remise des trophées // Source : capture d’écran

Le GP Explorer 2 est derrière nous et de vous à moi, j’en sors avec une impression assez différente de l’an passé. J’ai l’impression qu’il ne s’y est pas passé grand-chose, et on a pour moi perdu les côtés « précurseurs » et « audacieux » de la première édition. Je me suis emballé, je me suis enthousiasmé, mais par moment, je me suis aussi ennuyé. Parfois, j’ai même changé d’onglet. Et je ne sais pas si je m’en souviendrai longtemps. En soi, je crois que j’ai juste regardé un live Twitch.

