Comme on se retrouve… Moins de 2 ans après la finale de la Coupe du monde au Qatar, la France et l’Argentine se croisent de nouveau, aux Jeux olympiques de Paris cette fois. Les Bleus de Thierry Henry devront franchir cet obstacle pour rallier les demi-finales en football. Où sera diffusé le match ?

Les Bleus vont pouvoir avoir leur vengeance. Moins de 2 ans après la finale perdue face à l’Argentine en Coupe du monde, l’Albiceleste et la France se croisent de nouveau. Ce n’est pas l’équipe de Didier Deschamps qui est en lice, mais la sélection olympique emmenée par Thierry Henry. Elle a remporté ses trois premiers matchs et s’est qualifiée pour les quarts pour la première fois depuis 1996.

En face, Lionel Messi sera absent. La formation entraînée par Javier Mascherano peut en revanche compter sur Julian Alvarez, attaquant de Manchester City, et le vétéran Nicolas Otamendi en défense. Du côté des Bleus, les jeunes talents — Michael Olise, Désiré Doué ou encore Rayan Cherki — s’appuient sur Alexandre Lacazette en parfait leader.

Ce quart de finale des Jeux olympiques 2024 se déroulera dans une atmosphère particulière, pour ne pas dire tendue. Outre la rivalité sportive, les Français ont, dans un coin de la tête, le souvenir des chants racistes des Argentins après leur dernier sacre en Copa America. Pour ne rien arranger, un groupe de supporters réputés violents va faire le déplacement. De quoi s’attendre à une ambiance électrique.

Pourra-t-on voir ce choc entre l’Argentine et la France en direct ? Oui.

Quand aura lieu le match entre l’Argentine et la France aux JO 2024 ?

L’Argentine et la France s’affrontent ce vendredi 2 août, à 21h, à Bordeaux (c’est le même jour que des épreuves de Teddy Rinner). Le vainqueur de ce quart de finale en découdra ensuite avec le Paraguay ou l’Égypte, avant une éventuelle finale.

Où voir le match entre l’Argentine et la France aux JO 2024 ?

Comme le reste des Jeux olympiques, le match entre l’Argentine et la France sera à suivre sur France Télévisions (gratuit) et Eurosport (payant). Ce seront respectivement les chaînes France 3 et Eurosport 1 qui seront mobilisées.

Pour le regarder sur France TV, rendez-vous sur la plateforme (il faudra créer un compte, et c’est gratuit) ou via l’application.

Pour ne rien louper des JO, il faut s’abonner à Eurosport, via le service Max.

Quel est le parcours de la France et de l’Argentine aux JO 2024 ?

Voici le parcours de la France :

Victoire 3-0 face aux États-Unis le 24 juillet

Victoire 1-0 face à la Guinée le 27 juillet

Victoire 3-0 face à la Nouvelle-Zélande le 30 juillet

Voici le parcours de l’Argentine :

Défaite 1-2 face au Maroc le 24 juillet

Victoire 3-1 face à l’Irak le 27 juillet

Victoire 2-0 face à l’Ukraine le 30 juillet

Les Bleus de Thierry Henry ont donc fait le plein avec panache : trois victoires, sept buts (sept joueurs différents) et zéro but encaissé.

