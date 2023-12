Un ancien développeur de chez Rockstar Games a révélé les raisons qui expliquent pourquoi la version PC de GTA 6 sortira en retard. S’il y a une version PC de GTA 6 un jour, bien sûr.

Rockstar Games a démarré le mois de décembre en publiant la toute première bande-annonce de GTA 6 (qu’il faut peut-être regarder à l’envers), un véritable événement matérialisé par des dizaines de millions de vues sur YouTube. Le studio en a profité pour officialiser une année de sortie — 2025 — et indiquer que le jeu sortira sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X. Pour le moment, aucune version PC de GTA VI n’est évoquée, ce qui peut frustrer.

Face à la déception, Mike York a publié une vidéo YouTube le 11 décembre, laquelle revient sur les raisons qui poussent Rockstar Games à retarder le lancement PC de GTA 6. Mike York est bien placé pour parler, car il a travaillé en tant qu’animateur sur GTA V, de 2012 à 2017. Il a aussi participé à la production de gros jeux comme God of War Ragnarök, ou encore The Callisto Protocol. Bref, il s’y connaît.

« Pourquoi une version PC de GTA 6 prend autant de temps à voir le jour ? »

En toute transparence, Mike York révèle que les studios de développement ont des priorités économiques, qui deviennent, par ricochet, des priorités techniques. « Ils priorisent ce qui se vend le plus », indique-t-il. Il poursuit : « Historiquement, du moins par le passé, PlayStation a toujours réalisé les meilleures ventes. La PlayStation était la console à posséder et les jeux s’y vendaient beaucoup plus que sur les autres plateformes. Ce qui veut dire que les développeurs vont d’abord se concentrer sur la console PlayStation, pour être sûrs que la version tourne bien. »

Il donne l’exemple de GTA V, en expliquant que les versions PS3 et Xbox One du jeu étaient développés plus ou moins simultanément. Néanmoins, les limites étaient davantage repoussées sur la console de Sony — « car la PS3 était une machine plus puissante à l’époque ». Et d’ajouter « qu’il y a toujours une version PC en arrière-plan, mais elle n’est pas optimisée. Elle nourrit les autres versions, en quelque sorte. »

Une fois que le jeu est lancé sur les consoles, les développeurs font de la version PC une priorité. Mais ce n’est pas aussi simple que de faire un copier-coller. « Les développeurs ont de nouvelles idées pour la version PC, pour faire encore mieux (…). Ils vont optimiser la version PC pour la meilleure configuration disponible sur le marché », rappelle-t-il.

C’est là que naissent d’autres contraintes : quand une PS5 repose sur une architecture qui est la même pour tous les propriétaires, un PC peut exister en de multiples configurations. Il faut alors s’assurer que le jeu tourne bien, partout — « Quand vous développez une version PC, vous devez la tester sur plusieurs configurations et sur différentes cartes graphiques. » Autant d’étapes qui prennent du temps et mobilisent beaucoup d’employés.

Mike York observe que de nombreux éditeurs ont tendance à sortir les versions PC à la va-vite — sous la pression du public, bien souvent. Cette impatience peut conduire à des lancements chaotiques, avec des utilisatrices et des utilisateurs qui doivent déplorer des bugs (ce fut le cas avec The Last of Us Part I) et des développeurs qui doivent vite rectifier le tir. On comprend que Rockstar Games préfère se donner le temps de bien tout peaufiner, afin d’offrir la meilleure version possible de son jeu. GTA 6 ne dérogera pas à cette philosophie.

