Le deuxième trailer du film Deadpool & Wolverine montre davantage d’images de la grande méchante, incarnée par Emma Corrin. Elle incarnera Cassandra Nova, qui est un peu la jumelle maléfique du Professeur Xavier.

Marvel a dévoilé une deuxième bande-annonce pour Deadpool & Wolverine. Elle montre beaucoup plus d’images du super-héros incarné par Hugh Jackman, « recruté » par Deadpool pour sauver le monde. Entre autres, le duo improbable devra en découdre avec une méchante jouée par Emma Corrin. L’actrice prêtera ses traits à Cassandra Nova, un nom qui parlera aux fans de comics et plus particulièrement des X-Men.

Dans l’univers des mutants, Cassandra Nova est considérée comme « la jumelle maléfique » du Professeur Xavier. C’est une ennemie puissante, qui a toutes les caractéristiques pour devenir la grande menace de Deadpool & Wolverine. Elle justifierait ainsi le fait que Deadpool soit dans l’obligation de se tourner vers Wolverine (quelle version ?) pour « sauver le monde », une tâche qu’il ne désire par accomplir de son propre aveu.

Cassandra Nova est la sœur jumelle maléfique du Professeur Xavier

Le Professeur Xavier a bien failli avoir une sœur jumelle. Apparue pour la première fois en 2021 (New X-Men #114), Cassandra Nova est une entité astrale, une sorte de parasite qui a tenté de copier le corps et l’ADN de Xavier alors qu’il était encore dans le ventre de sa mère. Le mutant a pu riposter avec ses aptitudes, laissant Cassandra Nova sans réceptacle entier à la naissance, jusqu’à ce qu’elle puisse en récupérer un.

Cassandra Nova dans Deadpool & Wolverine. // Source : Capture YouTube

Cassandra Nova est un peu l’antithèse du Professeur Xavier, vouant une haine incommensurable à tout ce qu’il a construit et, aussi, aux mutants (elle n’en est pas une). Elle est à l’origine d’un génocide de plus de 16 millions d’individus, qui peuplaient l’île de Génosha, qu’elle a attaquée avec des Sentinelles — d’immenses robots très doués pour traquer les mutants.

Comme elle a copié le génome de Xavier, elle dispose des mêmes pouvoirs : télépathie (manipulation de l’esprit) et télékinésie (manipulation des objets). Elle est aussi capable d’assimiler un ADN et de passer d’un corps à l’autre. Elle est donc particulièrement difficile à tuer, sachant qu’elle dispose en prime d’un facteur régénératif très efficace — comme Wolverine et Deadpool, d’ailleurs.

Wolverine passe un sale quart d’heure avec Cassandra Nova dans Deadpool & Wolverine. // Source : Capture YouTube

Qui sera vraiment Cassandra Nova dans Deadpool & Wolverine ? Nul ne saurait le dire, sachant que le film exploite le concept du multivers et que, par conséquent, tout est possible. Peut-être incarnera-t-elle son propre rôle, soit celui d’une méchante qui veut tout détruire. Peut-être sera-t-elle le Professeur Xavier, en déclinaison maléfique, d’une dimension que visiteront Wolverine et Deadpool dans le film. En tout cas, elle risque de poser de sérieux problèmes aux deux compères. Dans la bande-annonce, on voit Wolverine aux prises avec Cassandra Nova, capable de le faire s’agenouiller par la pensée, simplement en agitant les bras. Si elle s’avère aussi redoutable que dans les comics, alors Deadpool et Wolverine ne sont pas au bout de leur peine.

