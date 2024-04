Lecture Zen Résumer l'article

Pour garder le rythme en toutes circonstances, voici 4 films musicaux disponibles sur Netflix : Rocketman, Maestro, Angèle ainsi que Tick, Tick… Boom !.

Les stars de la musique ont toujours inspiré le septième art, qui leur consacre volontiers des biopics ou des comédies musicales, souvent très appréciées des Oscars et autres statuettes dorées. Alors pour découvrir les coulisses des plus grands succès ou en apprendre davantage sur l’enfance de vos musiciens préférés, voici 4 films parfaitement orchestrés, à voir en streaming sur Netflix.

Angèle // Source : Netflix

Rocketman sur Netflix, l’entrée en fanfare d’Elton John

Pour raconter la vie du flamboyant Elton John, il fallait bien un biopic tout aussi coloré et explosif. Rocketman est tout ça à la fois et plus encore, racontant avec malice l’ascension de Reginald Dwight, jeune pianiste timide, pour devenir le compositeur acclamé de Your Song ou I’m Still Standing. N’épargnant rien des phases sombres de l’artiste, ce film utilise à la perfection les morceaux d’Elton John pour raconter sa vie tumultueuse, pas à pas.

Dans ce rôle excentrique, probablement le plus beau de sa carrière, Taron Egerton (Kingsman) démontre ses talents en chant et en danse dans des séquences musicales vraiment jouissives. On termine ainsi ce biopic avec la sensation de mieux connaître ce monument de la culture pop et queer, tout en fredonnant Rocket Man à tue-tête pendant des mois. Pari réussi.

À voir si vous avez aimé : Bohemian Rhapsody ; Elvis ; Walk the Line ; The Runaways ; Love & Mercy ; Nowhere Boy

: Bohemian Rhapsody ; Elvis ; Walk the Line ; The Runaways ; Love & Mercy ; Nowhere Boy À voir si vous cherchez : biopic ; drame ; comédie musicale ; inspiré de faits réels ; personnages LGBTQIA+ ; casting en or ; romance ; inspirant ; culture pop ; une bande originale à réécouter des mois après le visionnage (testé et approuvé) ; voir Taron Egerton jouer (littéralement) du piano debout dans les airs

Maestro sur Netflix, la corde sensible de Leonard Bernstein

Vous avez forcément déjà entendu l’un des tubes de West Side Story, de Tonight à America. Mais vous ne connaissez peut-être pas le génie derrière cette partition : Leonard Bernstein. L’acteur et cinéaste Bradley Cooper (A Star is Born) lui redonne vie dans Maestro, qui s’attarde moins sur le travail musical du compositeur, et davantage sur son mariage tumultueux avec l’actrice Felicia Montealegre.

Le résultat est un portrait dévastateur, qui glisse avec grâce du noir et blanc à la couleur pour mieux raconter les tourments intérieurs de son personnage principal. Bradley Cooper et Carey Mulligan (Gatsby le Magnifique) forment ici un magnifique couple de cinéma, aussi intense que tragique. Un biopic déjà culte, qui a malheureusement été boudé par les Oscars en 2024, malgré 7 nominations.

À voir si vous avez aimé : West Side Story ; A Star is Born ; Ma vie avec Liberace ; Priscilla ; Fosse/Verdon

West Side Story ; A Star is Born ; Ma vie avec Liberace ; Priscilla ; Fosse/Verdon À voir si vous cherchez : drame ; romance ; biopic ; monde de la musique ; histoire vraie ; compositeur ; personnages LGBTQIA+ ; émotion ; années 1950 ; casting en or ; Bradley Cooper, au sommet de sa carrière ; un film co-produit par rien de moins que Steven Spielberg et Martin Scorsese

Angèle sur Netflix, les trémolos dans la voix

On oublie bien souvent que derrière les paillettes et les shows impressionnants, se cache une personnalité et une sensibilité à fleur de peau. C’est ce que tente de raconter Angèle sur la superstar belge de la pop. Construit comme une sorte de journal intime, le documentaire permet de découvrir la chanteuse sous un nouveau jour, bien plus personnel que les immenses scènes où elle se produit habituellement.

On la suit alors en mars 2020, pendant le premier confinement, en pleine réflexion pour un second album après le succès phénoménal de Brol, son premier disque. Elle s’y confie notamment sur sa fulgurante célébrité, et la difficulté de prendre soin de sa santé mentale dans ces conditions extrêmes.

Une façon pour Angèle de reprendre le contrôle sur son histoire et son image, souvent déformées par les médias et la notoriété. Touchant et nécessaire.

À voir si vous avez aimé : Orelsan : Montre jamais ça à personne ; Selena Gomez : My Mind and Me ; Miss Americana ; Gaga : Five Foot Two ; Homecoming : Britney vs Spears ; Ed Sheeran : La Somme de Tout

Orelsan : Montre jamais ça à personne ; Selena Gomez : My Mind and Me ; Miss Americana ; Gaga : Five Foot Two ; Homecoming : Britney vs Spears ; Ed Sheeran : La Somme de Tout À voir si vous cherchez : documentaire ; musique ; intime ; féminisme ; coulisses de la création artistique ; success story ; pleurer à chaudes larmes ; parler de santé mentale sans tabou

Tick, Tick… Boom ! sur Netflix, quand Jonathan Larson va plus vite que la musique

Alors que l’heure de ses 30 ans approche à grands pas, Jonathan Larson désespère d’écrire un jour l’œuvre grandiose dont il rêve depuis toujours. À l’aube des années 1990, il peine ainsi à composer sa comédie musicale futuriste, Superbia. Il jongle entre l’amour, l’amitié, la création artistique et les factures à payer, jusqu’à la révélation : Rent.

Centrée sur un grand auteur américain, malheureusement tombé dans l’oubli, Tick, Tick… Boom ! est une ode bouleversante au temps qui passe, à l’importance de l’amour sous toutes ses formes et à la vie. Derrière la caméra, Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Encanto) aborde avec une grande sensibilité la vie de Jonathan Larson, génie décédé à tout juste 35 ans, avant même d’avoir pu profiter du succès de Rent sur scène.

Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) incarne avec passion ce compositeur idéaliste, qui a révolutionné la comédie musicale au plus fort de l’épidémie du Sida/VIH. Un biopic électrique, à la fureur de vivre contagieuse.

À voir si vous avez aimé : Rent ; Maestro ; Hamilton ; The Greatest Showman ; Chicago

Rent ; Maestro ; Hamilton ; The Greatest Showman ; Chicago À voir si vous cherchez : drame ; musique ; biopic ; casting en or ; frissons ; années 1990 ; rock ; Broadway ; croire en ses rêves ; importance de l’amour et de l’amitié ; personnages LGBTQIA+ ; émouvant ; inspirant ; pleurer à chaudes larmes ; voir Andrew Garfield dans le rôle de sa vie

