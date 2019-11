Le Blu-ray UHD de Rocketman est à l'image de l'immense artiste Elton John : exubérant et généreux.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Si on a surtout entendu parler de Bohemian Rhapsody, biopic sur Freddy Mercury porté par Rami Malek, un autre film sur une star de la musique est sorti ces derniers mois : Rocketman, centré sur Elton John.

Très réussi, Rocketman a droit un Blu-ray UHD qui, à l’image du chanteur, est très généreux. On vous explique pourquoi.

LE FILM

Quelque peu éclipsé par Bohemian Rhapsody et la performance de Rami Malek, Rocketman n’a pourtant pas à rougir. Ce biopic parfois très fantaisiste et musical sur Elton John raconte comment un gamin est devenu une icône. Le récit, prévisible, n’élude aucun travers de la star, dont les addictions (drogue, alcool) qui ont gangréné son immense ascension. Peu à peu, Rocketman expose la solitude d’un génie qui veut simplement être aimé.

Il ne faudrait pas non plus oublier la prestation majuscule de Taron Egerton, vu dans les Kingsman. Dans le costume si grand et excentrique d’Elton John, l’acteur est à son aise, au point de donner de la voix lorsque le film épouse le genre de la comédie musicale. Comble de Rocketman : c’est Dexter Fletcher, son réalisateur, qui a terminé le tournage de Bohemian Rhapsody après l’éviction de Bryan Singer.

L’IMAGE : 5/5

Extravagant : c’est le premier mot qui vient à l’esprit quand on regarde Rocketman en Blu-ray UHD. On assiste effectivement à un festival de couleurs, pour un rendu explosif qui appuie la personnalité d’Elton John. Ses costumes criards apparaissent ici sous leur meilleur jour. On pense par exemple aux multiples pierres et paillettes qui attirent le regard. On peut d’ailleurs dire merci au HDR pour les faire ressortir davantage.

De toute évidence, Rocketman est taillé pour l’UHD. Dexter Fletcher a opté pour une photographie pop qui ne demande qu’à être sublimée. Et on profite en prime d’une définition très appréciable, faisant ressortir le moindre détail sur les peaux et les tenues (encore elles). Pour couronner le tout, l’image est d’une propreté sans faille, renforçant un peu plus la solidité technique de la galette.

LE SON : 4/5

Pour un film musical, la piste anglaise en Dolby Atmos laisse un peu sur sa faim. Tout du moins pendant la première moitié du film, où on aimerait un peu plus entendre les canaux situés au plafond. Ils ne font qu’étendre le spectacle musical en lui donnant, il est vrai, un peu plus d’ampleur. Après, il arrive à la piste d’être un peu plus espiègle, en témoignent ces moments qui font retentir des feux d’artifice.

Malgré cette petite réserve, la générosité du Dolby Atmos, mariée à une précision de tous les instants, accouche d’une expérience très proche d’un concert. Pour une comédie musicale, c’est un très gros plus qui met bien davantage en exergue les nombreux tubes d’Elton John.

Le Blu-ray UHD de Rocketman est disponible à moins de 30 euros.

Crédit photo de la une : Paramount Pictures Signaler une erreur dans le texte