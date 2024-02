L’adaptation tant attendue du dessin-animé Avatar, le dernier maître de l’air a enfin été dévoilée sur Netflix, le 22 février 2024. Si vous avez déjà regardé les 8 épisodes en entier, vous vous demandez peut-être ce que signifie la dernière séquence, concernant une mystérieuse comète.

L’eau, la terre, le feu et l’air sont enfin de retour ! Près de 20 ans après les débuts du dessin-animé Avatar, le dernier maître de l’air, Netflix propose avec panache son adaptation en version live-action. Un remake redouté par les fans, après le fiasco du film de M. Night Shyamalan en 2010.

Mais heureusement, après le succès de One Piece, la plateforme de streaming continue sur sa lancée en proposant une excellente exploration de l’univers fantastique créé par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko en 2005.

Si vous avez déjà englouti les 8 épisodes de cette première saison, qui couvre globalement les événements de la première partie de l’animé, vous avez probablement des questions sur la scène finale d’Avatar, le dernier maître de l’air, et notamment sur une certaine comète. Explications.

Attention, cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 1 d’Avatar, le dernier maître de l’air, ainsi que des éléments concernant la suite de la série. Si vous souhaitez ne rien savoir du futur destin d’Aang, Katara, Sokka et les autres, nous vous conseillons de passer votre chemin !

Comment se termine Avatar, le dernier maître de l’air ?

« So, what’s next ? » Après avoir envahi Omashu, cité importante du Royaume de la Terre, la conquérante Azula, de la Nation du Feu, lance cette question que l’on se pose évidemment toutes et tous : quelle sera la suite d’Avatar, le dernier maître de l’air ? Pour le moment, Netflix n’a pas encore officialisé de saison 2.

Azula, plus conquérante que jamais, à la fin de la saison 1 d’Avatar, le dernier maître de l’air // Source : Robert Falconer/Netflix

Mais la série, adaptée du superbe dessin-animé du même nom, distille tout de même quelques indices sur les événements à venir. On sait donc qu’Aang, Katara et Sokka s’apprêtent à se diriger vers Omashu, afin que l’Avatar puisse apprendre la maîtrise de la terre. Mais la ville, déjà visitée par nos héros dans la saison 1, est désormais tombée dans les mains de la Nation du Feu, aux ambitions conquérantes dévastatrices.

Que révèle l’ultime séquence à propos d’une comète ?

Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c’est la scène suivante, qui se déroule juste après le carton final, indiquant le titre de la série. On y voit un grand sage de la Nation du Feu, discuter avec le tyrannique Seigneur du Feu Ozai, père de Zuko et d’Azula.

Il lui explique alors qu’après des années de recherches, une meilleure méthode pour comprendre les mouvements célestes a été mise en place. On voit ainsi une comète se déplacer sur un immense globe, qui pourrait bientôt réapparaître, plus de 100 ans après son premier passage. Celle-ci a un nom : la comète de Sozin.

La comète de Sozin, aperçue à la fin d’Avatar, le dernier maître de l’air // Source : Netflix

Si vous avez été attentifs au début de la saison 1 d’Avatar, le dernier maître de l’air, vous avez peut-être entendu le Seigneur du Feu Sozin lui-même l’évoquer dans le premier épisode : cet événement céleste est utilisé par la Nation du Feu, 100 ans avant les événements de la série. Cela permet ainsi aux envahisseurs de prendre le contrôle du monde et de décimer la population des Nomades de l’Air.

Que cela signifie-t-il pour l’Avatar Aang et ses amis ?

La comète de Sozin a une importance capitale dans l’œuvre originale. Elle donne en effet des pouvoirs décuplés aux membres de la Nation du Feu, leur permettant d’utiliser leur maîtrise de cet élément de façon encore plus puissante qu’à l’accoutumée.

On constate le même phénomène dans l’épisode 8 de la série, dans lequel la pleine lune donne une force démultipliée aux maîtres et maîtresses de l’Eau du Pôle Nord, où se trouvent nos protagonistes.

Un défi de taille à venir pour Aang // Source : Netflix

Le retour de la comète signifie donc une nouvelle attaque destructrice potentielle de la part des antagonistes. C’est une très mauvaise nouvelle pour les héros du live-action. Ce corps céleste possède même un rôle crucial dans le final d’Avatar, le dernier maître de l’air.

Pourquoi la comète de Sozin apparaît-elle si tardivement ?

Dans la version animée, cette menace pèse en permanence sur Aang, l’obligeant à accélérer son apprentissage des différents éléments sur une période de seulement une année. La comète de Sozin est ainsi la motivation même de l’Avatar.

Mais le créateur de l’adaptation live-action, Albert Kim, fait face à une problématique bien réelle : si les saisons de la série sont tournées à des périodes trop éloignées, les jeunes acteurs et actrices grandiront beaucoup trop pour que la temporalité d’une seule année écoulée reste crédible.

Ce choix narratif permet ainsi au showrunner de pouvoir garder une cohérence avec l’âge des protagonistes, en éloignant l’échéance de la comète de Sozin, comme il l’a évoqué dans une interview à Entertainment Weekly. Cela explique pourquoi, lorsque le Seigneur du Feu Ozai demande quand elle sera visible dans le ciel, le grand sage lui répond simplement « bientôt ». Malin.

Le casting d’Avatar est encore très jeune // Source : Netflix

Si Netflix renouvelle bel et bien la série, en adaptant la totalité des épisodes du dessin-animé, on retrouvera en tout cas cet événement cosmique avec certitude. Un défi de taille pour l’Avatar, qui ne maîtrise pour le moment aucun autre élément, en dehors de sa virtuosité avec l’Air.

Si vous désirez savoir si Aang parviendra à vaincre la Nation du Feu, malgré tout, vous pouvez attendre patiemment qu’une saison 2 soit potentiellement confirmée, ou le découvrir grâce à l’excellent dessin-animé original, également disponible sur Netflix. On ne veut pas vous influencer, mais la seconde option est la meilleure, promis.

