Les développeurs de Palworld ont admis que la triche constitue un vrai problème. Ils envisagent de faire appel à des solutions externes pour contrer certains phénomènes qui pénalisent la communauté.

Fin janvier, Palworld a connu un départ plus que canon : nombreux sont ceux à s’être lancés dans ce « Pokémon avec des armes », par simple curiosité ou par envie de capturer des créatures mignonnes. Les choses se sont un peu tassées pour le titre de Pocketpair mais, chaque jour, plusieurs centaines de milliers de fans continuent de parcourir son univers. Ces gros chiffres s’accompagnent d’un phénomène hélas inévitable : la triche.

Dans un communiqué publié le 16 février, Pocketpair a mis le sujet sur la table, en toute transparence. Le studio y détaille les mesures qu’il compte prendre pour nettoyer les serveurs des comportements malavisés. Certaines personnes se servent en effet de failles dans Palworld pour polluer les parties. « Nous pouvons confirmer que certains joueurs sont incapables de jouer au jeu correctement », indiquent les développeurs.

Palworld // Source : Capture Xbox

Palworld visé à son tour par les problèmes de triche

Palworld ne fait que rencontrer les mêmes problèmes que les gros titres orientés multijoueurs (Call of Duty en tête). Pocketpair avoue être dépassé par certaines activités frauduleuses, lesquelles peuvent empêcher les personnes bienveillantes de se connecter à Palworld. Pour les développeurs, il est donc impératif de mettre des moyens en œuvre pour se débarrasser au maximum des tricheurs. « Nous travaillons dur pour revenir aussi vite que possible à une situation où tout un chacun peut apprécier confortablement le jeu, et avec sérénité », peut-on lire.

À court terme, c’est-à-dire à la fin du mois de février si tout va bien, Pocketpair compte introduire une fonctionnalité permettant de lister les joueurs. Le studio, qui s’est engagé à améliorer le contenu de Palworld, y voit l’opportunité d’identifier plus rapidement les tricheurs, afin de les sanctionner le cas échéant.

À plus long terme, Pocketpair n’hésitera pas à faire appel à des solutions externes, qui pourraient s’avérer beaucoup plus efficaces. On rappelle à ce sujet qu’Activision est allé très loin pour Call of Duty. Récemment, l’éditeur a carrément intégré un outil « espion » pour surveiller au plus près. Palworld devrait y échapper, mais il est bon de rappeler que les éditeurs et les développeurs sont prêts à tout pour assainir leurs communautés. Il en va de l’avenir des jeux concernés : s’il y a trop de tricheurs qui sévissent, plus personne ne viendra.

Pour aller plus loin Tout est affreusement cynique dans Palworld

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !