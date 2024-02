Le créateur de contenu français CYRILmp4 est allé à Miami pour recréer la bande-annonce de GTA 6. L’occasion de rappeler que le futur jeu de Rockstar Games est bien une satire.

« Je crois qu’on peut recréer le trailer dans la vraie vie », annonce CYRILmp4, dans une vidéo publiée sur YouTube le 23 janvier 2024. Le créateur de contenu français, qui s’approche des 5 millions d’abonnés, a voulu voir s’il était bien possible de reproduire certaines séquences de GTA VI, vues dans la première bande-annonce diffusée en décembre, dans la vraie vie.

CYRILmp4 et ses amis se sont rendus à Miami, ville qui inspire ouvertement Vice City — le terrain de jeu de GTA 6. Et quand on compare le réel et le virtuel, on se dit que Rockstar Games est davantage dans la reproduction bluffante que dans l’imitation avec quelques libertés. Le studio reprend plusieurs éléments distinctifs de la ville de Floride pour donner de l’authenticité à son jeu. Même des petits détails anodins, comme des parasols, sont modélisés à la perfection.

GTA 6, c’est tellement Miami

Dans la longue vidéo de CYRILmp4, on peut isoler plusieurs moments pour lesquels la comparaison entre GTA VI et la vraie vie est troublante :

La plage, certes moins bondée dans la vraie vie (au moment du tournage, tout du moins)

GTA VI La vraie vie

Le garage avec les murs remplis de tags colorés (moins thug dans la vraie vie)

GTA VI La vraie vie

Les docks, très importants à Miami

GTA VI La vraie vie

En termes d’ambiance urbaine, on s’y retrouve totalement. Attention, CYRILmp4 ne cherche pas à reproduire l’intégralité du trailer de GTA 6 (un fan de Lego et le constructeur Hyundai l’ont fait, mais à leur façon). Mais il parvient quand même à nous montrer des moments où la fiction peut se confondre avec la réalité. Ce qui prouve deux choses : la capacité de Rockstar Games à reproduire avec une exactitude inouïe et celle de CYRILmp4 à repérer les spots qui ont servi d’inspiration (et à les filmer avec le bon angle).

GTA 6 in real life !

GTA VI, qui pourrait sortir avant le 31 mars 2025 sur PS5 et Xbox Series, sera une immense satire des États-Unis, comme Rockstar Games sait si bien le faire. Elle est déjà documentée par de nombreux easter eggs, basés sur des faits divers révélant l’extravagance de certains habitants de la Floride. Cette proximité avec la réalité permet aux développeurs de donner du poids à leur récit.

