Désormais disponible dans Fortnite, le Cybertruck de Tesla a provoqué un bug assez fâcheux les premiers jours. Heureusement, il a été corrigé depuis.

Machine à buzz depuis sa présentation il y a plusieurs années, le Cybertruck n’a pas une carrière facile pour le moment. Le pickup 100 % électrique de Tesla, reconnaissable par son design futuriste, a récemment été démonté par un influenceur. Ce dernier est tombé sur un nombre assez conséquent de problèmes et de soucis de finition. Et figurez-vous que le Cybertruck n’est pas défaillant uniquement dans la vraie vie.

Le véhicule atypique est disponible depuis quelques jours dans Fortnite, le célèbre Battle Royale d’Epic Games. Plusieurs personnes préfèrent le boycotter en raison de la personnalité d’Elon Musk, le patron de Tesla. Mais certains curieux ont quand même voulu monter à bord dans le jeu. Ils ont hélas dû composer avec un bug fâcheux, rapporte Engadget le 2 août.

Le Cybertruck dans Fortnite // Source : Capture YouTube

Le Cybertruck, victime d’un bug dans Fortnite

Le créateur de contenu Tabor Hill, dont la chaîne YouTube pèse tout de même 1,5 million d’abonnés, a publié une vidéo où on voit le bug en action. Il évoque quand même un « bug majeur » puisqu’il peut « casser votre partie ». Sur Reddit, on peut trouver d’autres témoignages qui acculent le Cybertruck.

Le souci est le suivant : quand on monte dans le Cybertruck puis qu’on en sort, l’arme de mêlée intitulée « Poings Nitro » devient totalement inutilisable, aussi bien pour les combats (on ne peut plus frapper) que pour les déplacements (on ne peut plus se déplacer dans les airs). Au regard de la popularité de cette arme, c’est un vrai problème et on n’imagine pas la colère de louper une première place pour avoir voulu crâner en Cybertruck.

Fort heureusement, ce bug n’a pas été laissé dans Fortnite très longtemps, puisque les développeurs d’Epic Games, vite mis au courant, l’ont corrigé dans la foulée. Il n’empêche, ce n’est pas une très bonne publicité pour le pickup de Tesla, déjà bien trop moqué en raison de ses nombreuses frasques. Si même sa version virtuelle, accessible dans un jeu vidéo ultra-populaire, n’est pas épargnée, alors on pourrait presque parler de malédiction.

