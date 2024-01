Le team rallye WRC du constructeur Hyundai s’est amusé à reproduire la bande-annonce de GTA 6 avant le coup d’envoi de la saison 2024. C’est franchement très drôle.

C’est ce qu’on appelle un sacré coup de communication. Alors que la saison 2024 du championnat de rallye WRC débutera le 25 janvier 2024 à Monte-Carlo, le constructeur Hyundai a dévoilé une vidéo à la fois géniale et insolite. Le team a mobilisé son équipe pour reproduire la première bande-annonce de GTA 6, diffusée au tout début du mois de décembre dernier.

Le nom de la vidéo, publiée le 18 janvier, est déjà un gag : « Grand Test Auto XXIV | Hyundai Rally Team hilariously recreated GTA 6 Trailer ». On rappelle que les lettres GTA renvoient à Grand Theft Auto. Les lettres « XXIV », elles, symbolisent l’année 2024 selon les chiffres romains (XXIV = 24). La présence du mot « hilariously », qui peut se traduire en « de façon hilarante », donne une indication claire sur l’autodérision de cet outil promotionnel.

C’est la bande-annonce de GTA VI, mais à la sauce WRC

Tout le team Hyundai se prête au jeu dans cette vidéo qui essaie, avec ses moyens, de mimer chacune des scènes vues et revues dans la bande-annonce de GTA VI. Les pilotes Thierry Neuville, quintuple vice-champion du monde, et Ott Tänak, couronné en 2019 (avec Toyota en revanche), n’ont pas peur de se ridiculiser. Ils imitent le duo de héros de GTA 6, au son du morceau Love Is a Long Road interprété par Tom Petty.

Certaines séquences sont des archives qui reproduisent plutôt bien ce qu’a imaginé Rockstar Games (avec quelques variations, il n’y a pas de twerk dans la vidéo de Hyundai). D’autres ont été tournées spécialement pour l’occasion, avec un jeu d’acteur d’une crédibilité inouïe (non). Il faut quand même être très créatif pour s’approprier des moments de jeux vidéo situés dans une ville fictive inspirée de Miami avec des images issues du sport mécanique. Mention spéciale à cet employé qui se prend pour la femme aux marteaux.

Quand Hyundai reproduit le trailer de GTA 6. // Source : Capture YouTube

Hyundai n’est pas seul à s’être inspiré de cette bande-annonce de GTA 6. On peut trouver d’autres imitations plus ou moins réussies sur YouTube. On avait, par exemple, beaucoup aimé celle en Lego (cette fois, il y a le twerk). Une chose est sûre : le futur bulldozer commercial et médiatique de Rockstar Games a marqué les esprits — et a touché vraiment tous les publics (y compris un team de WRC, donc). Le trailer a déjà été visionné plus de 169 millions de fois, un total invraisemblable pour une œuvre de pop culture.

