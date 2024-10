Lecture Zen Résumer l'article

Une espèce rare de Cordyceps a été découverte en Écosse. Elle est capable de transformer une araignée en zombie. Oui, c’est The Last of Us, peut-être même en pire.

Dans les jeux vidéo et la série The Last of Us, la majeure partie de la population a été victime d’une infection provoquée par un Cordyceps. Elle a transformé les humains en monstres tous plus horribles les uns que les autres, avec des mutations qui empirent un peu plus le phénomène.

Dieu merci, ces champignons ne sont pas (encore ?) néfastes pour l’être humain. Mais les scénaristes de The Last of Us n’ont en réalité rien inventé : les Cordyceps existent bel et bien dans la nature. Et, comme dans un récit d’horreur, ils sont capables de transformer des insectes en zombies. Une espèce particulière vient d’ailleurs d’être repérée en Écosse, rapporte Ecologist le 4 octobre.

Il est établi dans la série The Last of Us que les zombies développent des excroissances sous forme de vrilles. // Source : HBO

Un champignon capable d’infecter une araignée

Ce Cordyceps hyper rare a été découvert aux côtés de plusieurs centaines d’autres espèces par un groupe de bénévoles qui travaillent sur un projet de restauration de la forêt tropicale située à West Cowal. Et il est visiblement l’espèce favorite de Ben Mitchell. Il témoigne : « C’était incroyable de faire partie de ce projet, et j’ai trouvé tellement d’espèces, mais ma préférée est, de loin, le champignon Gibellula. Il fait partie d’un groupe connu pour transformer ses victimes en ‘zombies’, les contraignant à accomplir certains actes avant de les tuer. »

Il est vrai que la description du Gibellula fait assez froid dans le dos : il peut s’accrocher à une araignée pour la dévorer de l’intérieur, laissant l’exosquelette intact. Il est ensuite capable de propager des spores pour s’attaquer à sa prochaine victime. Si vous avez joué à The Last of Us, vous savez probablement de quoi on parle. Ben Mitchell précise que les spores sont protégées de la pluie, qui tombe assez souvent dans cette région, ce qui est terrible pour les araignées qui passent à proximité. Pire, en raison des fortes précipitations, des températures relativement douces et de l’air pur, la forêt tropicale d’Écosse est un terrain propice au développement des mousses, des hépatiques et des lichens. En bref, des champignons en tout genre.

À noter qu’il n’y aurait eu qu’une dizaine de découvertes de Gibellula en Écosse, ces 70 dernières années. « Cela prouve à quel point notre forêt tropicale tempérée est riche et démontre l’importance d’y aller pour observer la nature. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber », ajoute l’intéressé, très fier d’avoir déniché le Cordyceps. En espérant qu’il ne tombe jamais sur une espèce capable de l’infecter. Sans quoi, ce sera The Last of Us dans la vraie vie.

