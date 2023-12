Un passionné de Lego s’est amusé à reproduire la première bande-annonce de GTA 6 avec les célèbres briques. Le résultat est étonnant.

Depuis début décembre, les internautes regardent la première bande-annonce de GTA 6 en boucle, en quête du moindre détail qui pourrait donner un indice sur le futur hit de Rockstar Games. Les plus créatifs d’entre eux ont un autre but : reproduire à l’identique la vidéo, comme c’est le cas de World of Shrimpy. Il s’est amusé à refaire le trailer avec des briques Lego, diffusé depuis le 23 décembre sur sa chaîne YouTube (qui a plus de 60 000 abonnés).

Le résultat est vraiment impressionnant : cette bande-annonce de GTA 6 en Lego reprend l’intégralité des plans originaux. Pour les mouvements, World of Shrimpy utilise la technique du stop-motion. Particulièrement bien adaptée aux bonhommes faits de briques en plastique, elle donne l’illusion qu’ils bougent alors qu’il s’agit d’objets immobiles. En prime, World of Shrimpy a partagé une vidéo comparative, scène par scène.

Le twerk en Lego, c’est quelque chose

Pour voir le jour, cette bande-annonce en Lego a quand même nécessité 3 086 photos et un peu plus de deux semaines de temps — selon World of Shrimpy. Esthétiquement, il y a de nettes différences par rapport au vrai trailer de GTA 6, mais les animations, les références et le ton sont là. Le créateur s’est même permis quelques libertés. Ainsi, il a profité de la scène du twerk sur le toit de la voiture pour dissimuler le message « Faites que World of Shrimpy atteigne les 100 000 abonnés » sur le réseau social inspiré de TikTok.

La scène du twerk en question risque d’ailleurs de vous hanter tant elle est reconstituée avec beaucoup de justesse et d’humour. La figurine ressemble à une petite tigresse (le personnage original porte une tenue féline) et, pour les fesses qui rebondissent, World of Shrimpy a ajouté deux petites briques circulaires qui montent et descendent en rythme. C’est vraiment bien pensé.

À noter que World of Shrimpy ne risque aucun problème judiciaire avec le « joker » (qui réclame des millions de dollars à Rockstar Games). S’il apparaît bien dans son projet, il n’est pas du tout ressemblant à l’homme qui prétend que son identité et sa vie ont été volées par les développeurs.

