Les premières images de GTA 6 sont accompagnées de la chanson Love Is a Long Road, interprétée par l’artiste Tom Petty. Sur Spotify, le morceau est devenu ultra-populaire.

« There was a girl I knew. She said she cared about me. She tried to make my world. The way she thought it should be » : si vous avez regardé la première bande-annonce de GTA 6 en boucle, alors ces paroles doivent résonner dans votre tête. Pour accompagner la présentation de son futur titre phare, Rockstar Games a choisi le morceau Love Is a Long Road interprété par Tom Petty en 1989 et tiré de l’album Full Moon Fever. Sur Spotify, la chanson connaît un boom inouï ces derniers jours, de +36 979 % écoutes en une semaine, indique la BBC dans un article publié le 6 décembre.

On peut difficilement être surpris par cette croissance fulgurante quand on sait que le trailer de GTA VI dépasse déjà les 115 millions de vues sur YouTube, en date du 7 décembre. En 24 heures, il avait franchi le cap des 90 millions de vues et seul le groupe de k-pop BTS a fait mieux dans l’histoire de la plateforme de streaming. Il n’empêche, Tom Petty aurait été fier de voir son héritage perdurer grâce à GTA, lui qui est décédé en 2017 d’un arrêt cardiaque.

L’artiste Tom Petty // Source : Capture YouTube

La chanson du trailer de GTA 6 connaît un énorme regain de forme

Ce n’est pas la première fois qu’une chanson de Tom Petty est utilisée dans un GTA. Comme l’indique le compte Twitter de l’artiste : « Tom a adoré contribuer à Grand Theft Auto: San Andreas avec ‘Running Down a Dream’, c’est donc un honneur que ‘Love Is a Long Road’ ait été choisie pour le premier trailer de Grand Theft Auto VI. » Cela va permettre à une nouvelle génération de découvrir Tom Petty, rockeur intronisé en 2022 au Rock & Roll Hall of Fame.

Pour l’anecdote, Tom Petty est originaire de Floride — il est né en 1950 à Gainesville. Le parallèle avec GTA 6 est évident puisque le jeu, attendu pour 2025, se déroulera dans une région inspirée de cet État américain. Rockstar Games nous emmènera à nouveau dans la ville Vice City, inspirée de Miami. Cela ne peut pas être une coïncidence. Certains fans de GTA théorisent même qu’on pourrait se rendre dans un endroit inspiré de Gainesville, ce qui constituerait un hommage supplémentaire à Tom Petty.

On notera que les lyrics de Love Is a Long Road se prêtent plutôt bien à l’histoire qui semble se dessiner dans GTA 6. On devrait y incarner un couple de criminels à la Bonnie and Clyde, formé par Lucia (qu’on voit beaucoup dans la bande-annonce) et Jason (plus en retrait). La chanson se place du point de vue de l’homme (« J’ai connu une fille. Elle disait se soucier de moi ») et laisse à penser que tout part en vrille à cause de Lucia (« Elle a tenté de façonner mon monde. Comme elle pensait qu’il devait être »). Après tout, c’est elle qui se retrouve en prison. Serait-ce par amour ?

