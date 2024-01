Pour frissonner devant votre écran, sans pour autant faire des cauchemars à répétition, voici 4 films disponibles en streaming sur Prime Video, dont le suspense devrait vous tenir en haleine : Saltburn, Silent Night, Midsommar ainsi que Crimson Peak.

Parfois, une bonne dose de mystère peut suffire à faire monter la pression d’un cran au cinéma, instaurant une atmosphère inquiétante. Alors si vous cherchez à vous faire peur, le temps d’une soirée, sans pour autant tomber dans de l’horreur pure, les plateformes de SVOD sont justement l’endroit idéal.

Et si vous cherchez vraiment des films au bon goût d’épouvante, vous pouvez toujours consulter notre guide dédié, ou vous donner la chair de poule devant des séries tout aussi effrayantes.

Midsommar // Source : A24

Sur Prime Video, vous avez donc le choix entre la lutte des classes décalée de Saltburn, l’action sans dialogues de Silent Night, le voyage en enfer de Midsommar ou l’ambiance gothique à souhaits de Crimson Peak.

Saltburn sur Prime Video, la satire dérangeante

C’est LE film qui fait parler de lui depuis sa sortie, fin 2023. Entre la popularité renouvelée du tube Murder on the Dancefloor, de Sophie Ellis-Bextor, l’eau du bain de Jacob Elordi (Euphoria) déclinée en bougie, mais surtout des fesses en veux-tu, en voilà, Saltburn n’en finit plus d’agiter les foules et les réseaux sociaux. Et pour cause : on ne ressort pas vraiment indemnes du visionnage de ce film clairement dérangeant.

Réalisée par Emerald Fennell, qui nous avait déjà scotchés avec Promising Young Woman, cette comédie noire nous embarque aux côtés d’Oliver, au cœur du vaste domaine familial de Felix, séduisant étudiant d’Oxford, pour un été inoubliable.

Par son propos politique sur la lutte des classes et ses scènes complètement décalées, Saltburn divise assurément, nous laissant un sentiment étrange, peu importe que l’on ait aimé ou non. On vous laisse vous faire votre propre avis sur cette curiosité cinématographique, au final sacrément épicé.

À voir si vous avez aimé : Get Out ; Le Talentueux Mr Ripley ; Promising Young Woman ; Projet X ; The Riot Club

Get Out ; Le Talentueux Mr Ripley ; Promising Young Woman ; Projet X ; The Riot Club À voir si vous cherchez : satire ; suspense ; humour noir ; étudiants ; psychologique ; obsession ; haine des riches ; dérangeant ; casting en or ; décalé ; sexe, drogue et rock’n’roll ; beaucoup (trop) de sexe ; l’eau du bain de Jacob Elordi ; avoir Murder on the Dancefloor toute la journée dans la tête

Silent Night sur Prime Video, quand le silence est d’or

Une expérience presque entièrement sans dialogue, ça vous tente ? C’est tout l’enjeu de Silent Night, un film de Noël bien énervé, mêlé à une bonne dose de baston et une grosse pincée de vengeance. Brian, un homme qui vient de perdre l’usage de sa voix, vient surtout d’assister au meurtre de son petit garçon, victime collatérale d’une guerre de gangs. Il se lance alors dans une quête impitoyable pour éliminer les responsables.

Plus de 20 ans après Paycheck, son dernier film américain, le réalisateur John Woo (Volte/Face) revient dynamiter le cinéma d’action avec Silent Night. Porté par Joel Kinnaman (For All Mankind), qui n’hésite pas à casser des gueules sans dire un mot, le film déroule un suspense haletant, malgré quelques fausses notes. Dommage.

À voir si vous avez aimé : Violent Night ; Volte/Face ; John Wick ; Bullet Train ; Taken ; The Punisher

Violent Night ; Volte/Face ; John Wick ; Bullet Train ; Taken ; The Punisher À voir si vous cherchez : action ; thriller ; baston ; explosions ; débrancher son cerveau ; criminels ; vengeance ; héros solitaire ; suspense ; grosses voitures ; violence ; méchants très méchants ; sans prise de tête ; presque aucun dialogue pendant 2 heures ; voir le chanteur Kid Cudi en inspecteur

Midsommar sur Prime Video, le pire festival du monde

Au bord de la rupture amoureuse, Dani et Christian décident tout de même de continuer leur relation après un terrible évènement. En compagnie d’autres amis, le couple voyage alors dans un village reculé de Suède, pour participer à un festival d’été qui n’a lieu que tous les 90 ans.

D’abord considérées comme insouciantes, ces vacances vont rapidement se transformer en véritable enfer lorsque la communauté locale s’avère être une secte aux penchants sanglants…

Bon, avec Midsommar, les risques de cauchemars sont légèrement plus élevés, on vous l’accorde. Mais comme Saltburn, le film est une expérience tellement intense, que l’on se doit de le recommander. Réalisé par Ari Aster (Hérédité), ce long-métrage tour à tour drôle, monstrueux, voire même parfois détestable, est un monument de près de 3 heures, à réserver aux âmes les plus téméraires.

À voir si vous avez aimé : Hérédité ; The Witch ; Suspiria ; Mother ! ; The Third Day

Hérédité ; The Witch ; Suspiria ; Mother ! ; The Third Day À voir si vous cherchez : horreur ; mystère ; drame ; thriller psychologique ; festival qui tourne mal ; casting en or ; inquiétant ; voyage ; folklore ; communauté étrange ; frissons ; santé mentale ; sacrifices humains ; voir Florence Pugh (Oppenheimer) dans son rôle le plus hallucinant (et halluciné)

Crimson Peak sur Prime Video, les fantômes de l’amour

Comment parler d’atmosphères inquiétantes sans évoquer le maître du genre ? En 2015, le cinéaste Guillermo del Toro (La Forme de l’Eau, Pinocchio) livrait le film le plus gothique de sa carrière avec Crimson Peak. Situé au siècle dernier, le long-métrage suit Edith Cushing, une jeune romancière, alors qu’elle rencontre le mystérieux Thomas Sharpe, dont elle tombe immédiatement sous le charme. Elle emménage alors à ses côtés dans un manoir des plus angoissants…

Entre fantômes, histoire d’amour et maison hantée, Crimson Peak coche toutes les cases d’une bonne session épouvante, sans pour autant nous terrifier à jamais. Vêtus de somptueux costumes, Mia Wasikowska (Alice au Pays des Merveilles), Jessica Chastain (Interstellar) et Tom Hiddleston (Loki) y forment un trio de tête hypnotisant. Mais n’oubliez pas : prenez garde à Crimson Peak…

À voir si vous avez aimé : Le cabinet de curiosités de Guillermo del Toro ; The Haunting ; La Chute de la Maison Usher ; Jane Eyre ; Sleepy Hollow

Le cabinet de curiosités de Guillermo del Toro ; The Haunting ; La Chute de la Maison Usher ; Jane Eyre ; Sleepy Hollow À voir si vous cherchez : horreur ; épouvante ; fantastique ; maison hantée ; fantômes ; surnaturel ; casting en or ; romance ; frissons ; suspense ; gothique ; psychologique ; voir la couleur rouge partout ; vous méfier des tasses de thé (et des porridges) ; voir Loki errer dans un manoir

