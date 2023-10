Alors que le cultissime Portrait de la jeune fille en feu est enfin disponible en streaming sur Netflix, découvrez deux autres histoires d’amour, tout aussi romantiques, avec Ma belle-famille, Noël et moi, ainsi que A Secret Love.

Après des décennies d’invisibilisation, les histoires d’amour queer commencent enfin à trouver leur place sur nos écrans. Parmi elles, les romances lesbiennes occupent de plus en plus de place dans les contenus disponibles sur les plateformes de streaming. Si elles sont régulièrement mises en valeur en littérature ou dans les séries, le cinéma a encore un long chemin à faire pour offrir aux lesbiennes toute la lumière qu’elles méritent. Sur Netflix, 3 films du genre sortent tout de même du lot.

Ma belle-famille, Noël et moi. // Source : Sony Pictures Entertainment

Vous avez ainsi le choix entre le sommet de délicatesse et de sensualité offert par Portrait de la jeune fille en feu, la traditionnelle comédie romantique de fin d’année avec Ma belle-famille, Noël et moi ou le documentaire historique et intime bouleversant avec A Secret Love.

Portrait de la jeune fille en feu sur Netflix, la romance lesbienne ultime

Lorsque l’on évoque la représentation des histoires d’amour queer au cinéma, une œuvre en particulier se détache de toutes les autres, généralement accompagnée de souvenirs émus : Portrait de la jeune fille en feu. Réalisé par la cinéaste française Céline Sciamma (Naissance des pieuvres, Tomboy), ce film en costumes évoque le désir ardent qui brûle entre Héloïse, promise à un mariage arrangé qu’elle refuse et Marianne, artiste de talent qui doit peindre son portrait en secret. Le tout est enveloppé d’une atmosphère de la fin du 18ème siècle et baigné dans une lumière digne des plus beaux tableaux, le long des côtes bretonnes.

Autant dire qu’il est difficile d’égaler ce sommet de romantisme, à la fois délicat et incandescent, qui permet à Adèle Haenel (120 battements par minute) et Noémie Merlant (L’Innocent) de former l’un des plus beaux couples du septième art, tant leur alchimie est évidente. Céline Sciamma filme leur passion, libérée des codes du patriarcat, en se détachant elle-même du « male gaze », ce regard masculin qui objectifie bien trop souvent les femmes dans le cinéma et l’art en général. Véritable définition du « female gaze », dans lequel les corps redeviennent des sujets, Portrait de la jeune fille en feu est une ode féministe à la sororité et à l’amour, qui bouleverse à jamais.

À voir si vous avez aimé : La Leçon de piano ; Titanic ; Naissance des pieuvres ; Marie-Antoinette ; Carol ; Ammonite ; Les Filles du Docteur March

La Leçon de piano ; Titanic ; Naissance des pieuvres ; Marie-Antoinette ; Carol ; Ammonite ; Les Filles du Docteur March À voir si vous cherchez : romance lesbienne ; costumes ; peinture ; histoire d’amour ; passion ; féminisme ; female gaze ; fin du 18ème siècle ; casting en or ; mélancolie ; redécouvrir les plages bretonnes comme jamais ; écouter les Quatre saisons de Vivaldi différemment ; tomber sous le charme d’Adèle Haenel et de Noémie Merlant en même temps ; pleurer toutes les larmes de votre corps

Ma belle-famille, Noël et moi sur Netflix, la romcom queer sous les guirlandes

Dans quelques jours, Abby s’apprête à célébrer pour la première fois les fêtes de fin d’année avec la famille de sa petite amie, Harper. Problème : cette dernière n’a absolument pas fait son coming-out auprès de ses proches et les vacances s’annoncent donc plus tendues que prévu… Pendant longtemps, les traditionnelles comédies romantiques de Noël version lesbiennes ont manqué au cinéma, jusqu’à l’arrivée de Ma belle-famille, Noël et moi (ou Happiest Season en VO), en 2020. Réalisé par Clea DuVall (Veep, The Handmaid’s Tale), elle-même ouvertement queer, le film a quelque peu décontenancé son public en s’éloignant de l’esprit de Noël habituellement si mignon et doudou.

Dans cette romance avec Kristen Stewart (Twilight, Charlie’s Angels) et Mackenzie Davis (Blade Runner 2049, Black Mirror), on parle ainsi davantage de la difficulté du coming-out, que de la décoration d’un sapin de Noël. Mais la mise en valeur de cette thématique queer, si rare sur le grand écran, représente tellement pour la communauté LGBTQIA+, qui n’avait jusqu’alors jamais connu les honneurs d’être au centre d’une comédie romantique de Noël. En commençant Ma belle-famille, Noël et moi, ne vous attendez donc pas à un cocon de bienveillance, mais plutôt à vous confronter à une réalité un brin traumatisante, mais qu’il reste nécessaire de montrer, même dans un film imparfait comme celui-ci.

À voir si vous avez aimé : Que souffle la romance ; Fire Island ; Love Actually ; Last Christmas ; Feel Good ; The L Word

Que souffle la romance ; Fire Island ; Love Actually ; Last Christmas ; Feel Good ; The L Word À voir si vous cherchez : romance de Noël ; réunion familiale ; casting en or ; histoire d’amour ; difficulté du coming-out ; humour ; représentation lesbienne ; voir la première comédie romantique de Noël gay ; détester pour la première fois Mackenzie Davis (enfin, son personnage insupportable) ; une bonne excuse pour sortir le plaid et le chocolat chaud

A Secret Love sur Netflix, l’amour à l’état pur

Depuis plus de 70 ans, Terry Donahue et Pat Henschel partagent leur vie et s’aiment comme au premier jour. Mais depuis qu’elles se sont rencontrées, à la fin des années 1940, elles ont dû garder leur relation secrète, y compris auprès de leurs proches. A Secret Love rend hommage à leur histoire remplie d’amour et de soutien mutuel, alors que leur santé décline malheureusement. On suit donc ces deux femmes dans les dernières années de leur vie, racontant tour à tour leurs anecdotes intimes, mêlées à leurs destins de pionnières. Terry Donahue a ainsi été l’une des premières femmes à intégrer une équipe de base-ball, aux États-Unis. Ses exploits, ainsi que ceux de ses coéquipières, sont d’ailleurs mis en lumière dans l’excellente série A League of their Own.

A Secret Love, condensé dans un format très court de seulement 1 heure 20, s’attarde rapidement sur cette carrière hors du commun, pour mieux souligner le courage et la ténacité de ce couple qui a attendu si longtemps avant de vivre son amour au grand jour. Le documentaire, qui croise intime et politique, est bouleversant tant il gonfle nos petits cœurs de cette immense tendresse, dont la sincérité force l’admiration. Une bulle de mignonnerie, qui n’oublie pas d’épingler avec force les violences contre la communauté LGBTQIA+, d’hier ou d’aujourd’hui.

À voir si vous avez aimé : A League of their Own ; Pride ; Les Invisibles ; When We Rise ; Visible

A League of their Own ; Pride ; Les Invisibles ; When We Rise ; Visible À voir si vous cherchez : documentaire ; émotion ; romance lesbienne ; pour aller mieux ; communauté LGBTQIA+ ; baseball ; histoire vraie ; préparer les mouchoirs ; se réconforter avec un amour qui traverse les années

