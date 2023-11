Neil Druckmann a précisé qu’au moins un élément des Lost Levels de The Last of Us Part II Remastered devrait se retrouver dans la saison 2 de la série.

Une version remastered de The Last of Us Part II a récemment été annoncée par son studio Naughty Dog, disponible en janvier 2024. Du côté de la série, le tournage de la saison 2 de The Last of Us, la série adaptée du jeu, ne devrait pas tarder. Dans une interview pour Entertainment Weekly publiée le 27 novembre 2023, Neil Druckmann décrit comment le nouveau contenu du remaster va influencer l’adaptation.

Car The Last of Us Part II Remastered, sur PS5, ne sera pas qu’un petit coup de chiffon graphique : en plus d’un nouveau mode, il y aura trois niveaux entiers ajoutés. Ces derniers sont issus des stades préliminaires de développement du jeu, avant qu’ils soient finalement coupés.

Au moins un élément des Lost Levels dans la saison 2 de The Last of Us

Ces trois niveaux, appelés Lost Levels dans le remaster, concernent notamment une partie dans la ville de Jackson, sur la vie d’Ellie dans la communauté, et une autre, probablement plus effrayante, dans les égouts. « Il s’agit de niveaux laissés sur le carreau qui, pour diverses raisons, n’ont pas été intégrés au jeu final », explique Neil Druckmann. « Il s’agit d’une nouvelle tentative de notre part de lever le voile sur le processus de développement, et j’espère que les joueurs apprécieront de savoir ce qui a été intégré ou non au jeu final. »

The Last of Us Part II Remastered, le niveau dans la ville de Jacnson. // Source : Capture PS5

« En guise de teasing, je dirai qu’il y a au moins un élément d’un niveau coupé qui est prévu [pour] la série », indique Neil Druckmann à Entertainment Weekly. « Je précise que nous n’avons pas encore commencé à filmer la série et que tout est susceptible d’être modifié en fonction de ce que nous pensons être le mieux pour la série. »

Le patron de Naughty Dog, et co-showrunner de la série TV, rappelle cependant que la série télévisée s’est déjà « écartée des œuvres originales » pour s’adapter à ce médium, « et qu’elle le fera probablement à nouveau » pour la saison 2. « (…) Ces niveaux ne sont pas censés être représentatifs du travail sur la série HBO, qui est séparée du développement de Part II Remastered. »

Pour l’instant, le déroulement narratif de la saison 2 reste très mystérieux. On ne sait pas exactement comment la série va gérer la particularité de la Part II, à savoir l’ajout du personnage d’Abby, dont le point de vue constitue toute la moitié du jeu. Côté casting, des sources sérieuses indiquent que l’actrice Kaitlyn Dever pourrait avoir le rôle (de manière intrigante : elle était pressentie pour incarner Ellie, il y a quelques années). Il faut, dans tous les cas, s’attendre à des surprises : le déroulement de la saison 2 sera forcément, en partie, différent du jeu.

Pour aller plus loin Avec 4 saisons, la série The Last of Us est partie pour durer longtemps

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !