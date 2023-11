En janvier, les propriétaires d’une PS5 pourront (re)découvrir The Last of Us Part II dans une édition Remastered. Elle proposera quelques bonus, notamment trois niveaux inédits.

Les fans PlayStation sont loin d’en avoir terminé avec The Last of Us. Le 19 janvier prochain, Sony lancera The Last of Us Part II Remastered sur PS5. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une remasterisation du deuxième volet, initialement paru en 2020 sur PS4 (quelques mois avant la sortie de la nouvelle console). Elle contiendra des améliorations et des bonus, dans le sillage de trois niveaux inédits.

On en sait un peu plus sur les trois niveaux en questions grâce à une description qu’on peut retrouver sur la page officielle — repérée par Kotaku dans un article publié le 23 novembre. « Les niveaux perdus vous permettent d’explorer trois séquences non finalisées et inédites de The Last of Us Part II : Sewers [Égouts], Jackson Party [La fête de Jackson] et Boar Hunt [La chasse au sanglier] », peut-on lire, ce qui donne une bonne idée des différents contenus.

Les joueurs de TLOU ont peur des égouts

Les deux portions « La fête de Jackson » et « La chasse au sanglier » rappelleront forcément des souvenirs à celles et ceux qui ont joué à The Last of Us Part II sur PS4. La première, dont on voit quelques secondes dans la bande-annonce, devrait être un moment calme : une balade dans la ville avant d’aller prendre du bon temps et de danser (et plus si affinité). « La chasse au sanglier », de son côté, est mentionnée dans le journal de l’héroïne et apparaît furtivement dans la vidéo (au moment où Ellie se rapproche d’un magasin). On pourrait donc enfin la vivre.

Et les égouts alors ? Cela devrait être un véritable cauchemar en imaginant des environnements sombres et poisseux, remplis de monstres qui veulent nous tuer et de bruits inquiétants. The Last of Us Part II Remastered est une aventure qui sait être horrifique et un tel niveau pourrait faire franchir un cap supplémentaire à la notion de peur. D’ailleurs, sur Reddit, on peut lire des témoignages de personnes qui ne veulent pas vraiment visiter des égouts. « Je n’ai pas hâte d’affronter le cordyceps Pennywise », indique GoldyZ90, en référence à la scène des égouts du film Ça. lucax55 ne dit pas mieux : « C’est bien qu’ils aient retiré ça. Je me souviens avoir atterri dans les égouts en me disant ‘Pourvu que ça soit rapide’. C’est un jeu très intense. »

Attention, ces moments qui n’étaient pas présents dans le jeu de base ne seront pas intégrés dans l’aventure. Selon toute vraisemblance, on devra passer par le menu principal pour y accéder et, pour l’heure, nul ne sait si on pourra y jouer tout de suite ou s’il faudra les débloquer en terminant d’abord le jeu.

