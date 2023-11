Sony n’avait donné aucune date de lancement pour la PS5 « Slim », qui remplace le modèle de 2020. Les premiers stocks seront disponibles à partir de ce vendredi 24 novembre.

Le 20 novembre 2020, Sony lançait la PlayStation 5. Un peu plus de trois ans après, la console cède sa place à une nouvelle version, plus compacte (qui ne s’appelle pas officiellement « Slim »). Elle sera disponible à compter du 24 novembre 2023, toujours en deux versions : avec ou sans lecteur de disque. Il y a quand même une petite subtilité cette fois, puisque le lecteur en question est amovible. Il peut être acheté plus tard, au prix de 119,99 €, ou retiré.

On rappelle que cette nouvelle PlayStation 5 arbore un volume réduit de 30 %, ce qui en fait toujours une console très grosse, mais un peu moins que le modèle précédent. À terme, on ne trouvera plus qu’elle dans les rayons. Le prix est le même qu’avant : 550 € pour la version normale et 450 € pour celle sans lecteur. À noter que la PlayStation 5 de 2020 est vendue à prix canon pendant la période du Black Friday, c’est-à-dire à 430 € (et sans doute jusqu’à épuisement des stocks). Si le design vous importe peu (et que vous avez la place), vous savez quelle option choisir.

Trois choses à savoir sur la PS5 « Slim »

La même puissance, le même catalogue

Attention, la PS5 « Slim » n’est pas plus puissante que la PS5 de 2020. Si le design a changé, les caractéristiques sont les mêmes. Les deux consoles font tourner les mêmes jeux, avec les mêmes performances. Il s’agit simplement d’une révision esthétique. Si la nouvelle PS5 était plus puissante, elle s’appellerait sûrement autrement, par exemple PS5 Pro.

PS5 Slim // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Un peu plus de stockage

Il y a quand même un petit changement à l’intérieur de la PS5 : le stockage, en SSD, passe de 825 Go à 1 To. Cela ne révolutionnera pas votre usage, mais ces quelques Go en plus ne seront jamais de trop pour installer quelques jeux supplémentaires. Bien sûr, vous pourrez toujours étendre l’espace disponible avec un SSD additionnel.

Le stand vertical est en option

La PlayStation 5 peut être exposée à la verticale ou à l’horizontale. Rien ne change de ce point de vue-là. À un détail près : la console n’est plus livrée avec un socle multifonction. Dans le packaging, on retrouve deux petites cales en plastique transparent pour faire tenir la PS5 à l’horizontale. Vous voulez la faire tenir debout en toute sécurité ? Il faudra investir dans un — élégant — Stand Vertical à 30 €.

