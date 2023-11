Une fuite sur la nouvelle PS5, plus compacte, permet de découvrir ce qui permettrait à la console de tenir à l’horizontale. Adieu le socle multifonction, bonjour les simples cales en plastique transparent.

Sony s’apprête à lancer la nouvelle PlayStation 5, plus petite. Aucune date de sortie précise n’a été fournie par le constructeur japonais, mais on sait que c’est imminent. En attendant, une fuite repérée par The Verge le 31 octobre permet de découvrir des photos supplémentaires de la console, comparée à celle qu’elle remplace.

Les clichés, partagés par le compte Twitter @phantompainss (publication supprimée depuis), permettent de mieux se rendre compte de sa taille. Et, oui, elle est vraiment plus compacte — même si on sait qu’elle restera imposante par rapport aux autres consoles. Autre point, grâce à ce leak, on peut découvrir l’accessoire qui remplacerait le socle multifonction de la PS5. Vous n’allez pas être déçus du changement.

La PS5 Slim en fuite // Source : Twitter

La PS5 Slim tiendrait à l’horizontale grâce à deux cales en plastique

Pour la première PlayStation 5, Sony avait conçu un socle multifonction compatible avec les deux modes d’exposition : à l’horizontale et à la verticale. Pour la PS5 dite « Slim », la multinationale change son fusil d’épaule. Dans le packaging, on ne trouverait plus que deux petites cales en plastique transparent à fixer sous la console pour qu’elle puisse tenir à l’horizontale. À en juger par la photo, elles semblent un peu ridicules et n’inspirent pas la confiance pour durer.

Celles et ceux qui voudront faire tenir leur PS5 debout, l’option d’ailleurs montrée sur la majorité des outils promotionnels, devront faire l’acquisition d’un socle dédié, facturé 30 € (mais il est en métal !). De série, la PS5 « Slim » fait donc un truc en moins, et certains observateurs ne manqueront pas de critiquer la radinerie de Sony. Le prix, 450 ou 550 € selon la version, ne sera pas baissé, alors que ces petites cales permettent à la firme nippone de réaliser quelques économies, dont ne profitera pas le client. Bien au contraire : il devra payer plus s’il a besoin du socle optionnel. Dommage.

Enfin, la fuite confirme que la PlayStation 5 devra être reliée à internet au moins une fois pour que le lecteur Blu-Ray UHD — détachable — puisse fonctionner. « Vous devez connecter votre PS5 à un réseau pour lier le lecteur de disque à votre PS5 », peut-on lire dans une notification chargée de prévenir sur l’existence de cette barrière de sécurité.

