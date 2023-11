The Last of Us Part II ressort sur PS5 en janvier 2024. On ne connait pas encore son prix, mais il est possible de faire des économies en faisant l’acquisition de la version PS4.

C’est désormais officiel : moins de quatre ans après sa sortie sur PS4, The Last of Us Part II va avoir droit à une édition remasterisée sur PS5. Il ne s’agit pas d’un remake, contrairement à The Last of Us Part I, mais d’une version avec des améliorations graphiques et du contenu en plus. Pour le moment, on ignore à quel prix sera vendu le jeu. Il sera probablement connu lorsque les précommandes seront lancées début décembre.

Sony osera-t-il commercialiser The Last of Part II Remastered à 80 € ? Ce serait très ambitieux de sa part et nul doute qu’un tel tarif passerait très mal pour une simple remasterisation. On peut davantage miser sur un prix aux alentours des 60 €, ce qui reste élevé pour un projet de cet acabit. Heureusement, il existe déjà une astuce pour payer moins cher : acquérir, dès aujourd’hui, la version PS4 de The Last of Us Part II.

Mise à niveau pour The Last of Us Part II Remastered // Source : Sony

Vise la mise à niveau à 10 € pour The Last of Us Part II sur PS5

Comme l’annonce Sony sur son PlayStation Blog, être propriétaire de The Last of Us Part II permettra d’acquérir The Last of Part II Remastered pour 10 €, dans le cadre d’une mise à niveau, certes payante, mais bienvenue. L’idée est donc d’anticiper les économies dès aujourd’hui en faisant l’acquisition de The Last of Us Part II sur PS4. On peut le trouver à moins de 30 € sur Amazon, ce qui permet d’obtenir The Last of Us Remastered pour moins de 40 € au total. En passant par le marché de l’occasion, on peut même abaisser la facture finale.

Attention, la mise à niveau ne donne droit qu’à une copie numérique de The Last of Part II Remastered, qu’on soit propriétaire d’une version physique ou numérique de The Last of Us Part II. D’ailleurs, il faudra insérer le disque à chaque fois que vous voudrez jouer. « La mise à niveau pour les copies physiques de la version PS4 de The Last of Us Part II n’est disponible que si vous avez une PS5 équipée d’un lecteur de disque. Les propriétaires d’une copie physique devront insérer le disque dans leur PS5 à chaque fois qu’ils veulent télécharger ou jouer à la version numérique PS5 », précise Sony.

Par conséquent, vous ne pourrez pas acheter The Last of Part II au format physique, faire la mise à niveau puis revendre illico la version PS4 qui ne vous servira plus à rien. Ce serait un peu trop facile… Il n’empêche, passer par la mise à niveau devrait permettre de gratter quelques euros. Si vous ne voulez pas d’une version boîte, c’est toujours bon à prendre.

