Rockstar Games dévoilera bientôt GTA VI. En attendant, le studio nous propose une playlist sur Spotify, qui regroupe des morceaux de toutes les stations de radio disponibles dans les précédents jeux.

La saga Grand Theft Auto est incontournable pour plusieurs raisons. Certains penseront à la liberté qu’elle offre. D’autres à ses heures perdues à faire n’importe quoi pour titiller les forces de l’ordre. Mais comment ne pas évoquer le côté musical des GTA. Quand on monte à bord d’une voiture, on a accès à des dizaines et des dizaines de morceaux, grâce à des stations de radio entre lesquelles on peut naviguer. Rockstar Games nous permet aujourd’hui d’en profiter en dehors des jeux.

Dans un tweet publié le 14 novembre, l’entreprise annonce l’arrivée de Grand Theft Auto Radio sur Spotify. La description fait rêver celles et ceux qui chérissent l’argument mélomane des jeux cultes : « Une nouvelle playlist créée pour vous, révélant des trésors cachés et des classiques tirés de vos morceaux et de vos artistes préférés de toutes les stations de radio des jeux Grand Theft Auto, le tout basé sur vos préférences Spotify. » Cliquez ici pour en profiter.

Le plein de musique en attendant GTA 6

« Ce sera étrange d’écouter ces morceaux sans commettre aucun crime », ironise le compte Xbox, en réponse à cette excellente nouvelle. Cette playlist GTA Radio va piocher dans tous les genres, que ce soit « la new wave de Flash FM (Vice City) ou les classiques de hip-hop de The Beat 102.7 (GTA IV) ». Outre l’aspect nostalgie indéniable, cette initiative va surtout permettre d’écouter du bon son sans avoir à chercher pendant de longues minutes. C’est vraiment une excellente idée, doublée d’un moyen de rendre hommage à l’héritage de GTA.

Le timing choisi par Rockstar Games n’a rien d’anodin. L’entreprise fête cette année ses 25 ans, et cette playlist ne peut être qu’une belle célébration pour tous les fans qui suivent ses jeux depuis toutes ces années. C’est juste dommage que la GTA Radio ne soit disponible que sur Spotify, alors que d’autres plateformes de streaming musical sont utilisées (on pense à Apple Music ou à Deezer, qui vient de subir de grands changements).

On rappellera aussi que GTA VI s’apprête à être dévoilé avec une première bande-annonce qui risque d’arrêter le temps quand elle sera diffusée sur YouTube. Certains l’espèrent pour la cérémonie des The Game Awards, qui aura lieu le 7 décembre. D’ici là, on connaîtra la playlist GTA Radio par cœur.

