Le PlayStation Portal, périphérique de lecture à distance de la PS5, est doté d’un mode avion. Mais on se demande vraiment à quoi il peut servir.

Depuis son officialisation il y a quelques semaines, le PlayStation Portal fait beaucoup parler. Sans intérêt pour les uns, a minima intriguant pour les autres : le « périphérique de lecture à distance » de Sony, à associer à sa PlayStation 5, est difficile à cerner. Pour ne rien arranger, certaines fonctionnalités manquent à l’appel (pas de lecture vidéo, pas de Bluetooth), quand d’autres sont là sans qu’on comprenne pourquoi. Par exemple, on a découvert que le PlayStation Portal dispose d’un mode avion.

Le PlayStation Portal est un appareil qui s’inscrit dans l’écosystème PS5. Il prend la forme d’un écran sur lequel viennent se greffer deux moitiés de la manette DualSense. Et il n’a qu’un seul but : permettre d’accéder au contenu de sa PS5 à distance, à partir du moment où il est connecté à un réseau internet. Sony met surtout en avant une utilisation à domicile, mais la fonctionnalité Remote Play marche aussi à l’extérieur de chez soi.

Mode avion sur le PlayStation Portal // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Que vient faire un mode avion dans le PlayStation Portal ?

Vous l’aurez compris, le PlayStation Portal a absolument besoin du Wi-Fi — et d’une PS5 reliée à internet — pour fonctionner. On ne peut rien installer dessus, que ce soit un jeu vidéo ou une application de SVOD. Le mode avion, qui coupe la connectivité, le rend donc inutile et revient à éteindre complétement l’accessoire très limité (qui n’est définitivement pas une console portable). Au passage, personne n’a suffisamment confiance au Wi-Fi d’un avion pour jouer à sa PS5 pendant un vol.

On se demande aussi qui osera prendre le PlayStation Portal avec lui pour une petite balade. Non seulement il est assez imposant (un écran de 8 pouces, ça commence à être gros) mais Sony ne commercialise aucune coque officielle pour le protéger lors du transport. Au regard de sa fragilité apparente (les sticks, notamment, sont très exposés), on n’est pas encouragé à le sortir de sa maison. Ce qui rend le mode avion un peu plus superfétatoire (qui se sert du mode avion à domicile ?).

À titre de comparaison, le mode avion d’un smartphone est beaucoup plus pertinent : un téléphone peut faire autre chose quand il est coupé de toute connexion. On peut continuer d’écouter sa musique, si les morceaux ont été téléchargés au préalable. Même chose pour la lecture d’un film ou d’une série, puisque certaines plateformes disposent d’un mode hors connexion. Le PlayStation Portal, lui, ne fait rien de tout ça.

PlayStation Portal Il n’y a pas d’offres pour le moment

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.