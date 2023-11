La biographie d’Elon Musk par Walter Isaacson va être adaptée au cinéma. C’est le réalisateur américain Darren Aronofsky, qui a notamment réalisé Black Swan, qui va s’en charger.

Après Mark Zuckerberg (The Social Network) et Steve Jobs (Jobs et Steve Jobs), une autre figure de la tech va avoir le droit à son biopic. D’après les sources de Puck et de Variety, un film sur Elon Musk est en développement. Adapté de la biographie officielle du créateur de Tesla et de SpaceX, écrite par Walter Isaacson (comme celle de Steve Jobs), ce biopic devrait être réalisé par Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, Black Swan et plus récemment le film diffusé dans la Sphere de Las Vegas, entre autres). La société de production A24 aurait remporté les enchères, après une féroce bataille entre différents studios.

Réputé pour ses films très psychologiques et psychotiques, Darren Aronofsky a déjà été nommé aux Oscar dans la catégorie du meilleur réalisateur (Natalie Portman avait remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Black Swan). Son travail, couplé à l’histoire délirante d’Elon Musk et de ses dérives, est extrêmement intrigant.

Qui va jouer Elon Musk ?

Elon Musk sera-t-il impliqué dans le projet ? Personne ne le sait pour l’instant, même s’il est probable que l’intéressé commente assez rapidement l’annonce de son biopic sur Twitter. Il est peu probable que Darren Aronofsky caresse Elon Musk dans le sens du poil, alors que Walter Isaacson a réussi à jongler entre le génie du milliardaire et ses nombreux travers, notamment causés par une enfance violente et compliquée. Elon Musk pourrait être amusé par l’idée… ou se sentir menacé. On l’imagine bien le prendre pour cible sur les réseaux sociaux s’il ne lui plaît pas.

Elon Musk à Paris, lors du salon Vivatech. // Source : Numerama

Si l’existence du projet a bel et bien été confirmé, il n’y a pour l’instant aucun calendrier précis sur la sortie du film. La préparation du biopic (dont le recrutement des acteurs) et le tournage pourraient prendre des mois, ce qui laisse supposer que le film n’arrivera pas dans les salles obscures avant, au moins, 2025. D’ici là, beaucoup peut bouger. Le deuxième film sur Steve Jobs, celui adapté de la biographie officielle, avec Michael Fassbender dans le rôle principal, avait connu de nombreuses crises, avec une quasi-réécriture et un changement d’équipe et de studio.

Un biopic sur une personnalité encore en vie est assez rare, même si la vie d’Elon Musk ne manque pas d’éléments à raconter. Reste désormais à trouver des acteurs pour les rôles d’Elon Musk, de sa famille, de ses compagnes et ex-compagnes, de son entourage proche et des autres géants de la tech qu’il a pu fréquenter. On a hâte, encore plus quand on connaît le réalisateur, qui ne devrait pas se contenter d’un film trop classique.

