La BBC intensifie sa communication pour les Ă©pisodes spĂ©ciaux des 60 ans de Doctor Who. De mai Ă aujourd’hui, il y a des indices par-ci, des indices par lĂ . Entre un possible retour de Rose ou un dĂ©tail cachĂ© sur le personnage de Neil Patrick Harris, voici ce qu’on y trouve.

Le retour de David Tennant dans le costume du Docteur, accompagnĂ© de nouveau par Catherine Tate dans le rĂ´le de Donna, n’est plus qu’une affaire de semaines. Les trois Ă©pisodes spĂ©ciaux, dĂ©diĂ©s aux 60 ans de Doctor Who, sont attendus pour novembre 2023. En attendant, la BBC poursuit son teasing. Depuis quelques mois, certains clips et images s’avèrent particulièrement Ă©nigmatiques.

« Cryptic, I hate that »

Un spot, diffusĂ© directement sur la chaĂ®ne britannique BBC One en mai dernier, ressemblait de prime abord Ă une erreur rĂ©seau : l’Ă©cran publicitaire se brouillait brièvement, avant d’afficher « network error ». Puis une succession d’images, distordues, et de codes binaires, s’enchaĂ®nent très rapidement. Le clip ne durait que quelques secondes.

Mais il faut toujours compter sur les fans. Ceux-ci ont eu l’idĂ©e de mettre le clip Ă l’envers. Bonne pioche : quand il est inversĂ©, on y dĂ©couvre finalement du sens. « Cryptic, I hate that » (« C’est cryptique, je dĂ©teste ça »), clame le Docteur. Ă€ quoi Donna elle-mĂŞme semble rĂ©pondre : « Why did this face come back ? » (« Pourquoi ce visage est-il revenu ? »). CĂ´tĂ© sonoritĂ©s, on reconnaĂ®t aussi les thèmes musicaux des premières saisons, quand Russel T. Davies Ă©tait le showrunner — rappelons qu’il est de retour aux manettes Ă partir de ces Ă©pisodes anniversaire.

La vidéo inversée a été postée sur la chaîne DWhoUnreleased :

Le code erreur affichĂ© dans ce teaser contenait l’indicateur suivant : DWW_#19_#26. Cela fait rĂ©fĂ©rence Ă un comicbook de Doctor Who, publiĂ© en 1980. Celui-ci se nommait The Star Beast. Quelques mois plus tard, on apprendra que le premier Ă©pisode spĂ©cial s’appellera effectivement The Star Beast. On peut donc considĂ©rer que deux monstres antagonistes, prĂ©sents dans ce comics, seront prĂ©sents : Beep The Meep (un mĂ©lange entre un gremlin et Yoda), et les Wrath Warriors. Les images nous montrent aussi un soldat de UNIT, comme possĂ©dĂ© numĂ©riquement, ce qui est cohĂ©rent avec ce teasing axĂ© autour de codes binaires.

« Plans are forming »

Plus récemment, le 12 septembre, une image issue du tournage a fait frétiller les fans. Postée sur les réseaux sociaux de la série, on y voit une table à dessin bardée de croquis.

Des fans ont reconnu ce qui ressemble Ă des croquis signĂ©s d’une figure historique, John Logie Baird. Et pour cause, les plans sont similaires Ă ceux de la première tĂ©lĂ©vision mĂ©canique, que l’Écossais a fabriquĂ© en 1924-1925 ; et le diagramme au milieu est un disque de Nipkow, utilisĂ© pour la rĂ©ception des ondes dans cette forme initiale de tĂ©lĂ©vision.

VoilĂ qui installe une pĂ©riode historique et un personnage historique, pour l’un des Ă©pisodes spĂ©ciaux. Mais on peut aller encore plus loin : cette image pourrait bien ĂŞtre un indice sur le rĂ´le de Neil Patrick Harris.

Les fans thĂ©orisent, depuis sa première apparition dans un trailer, qu’il interprĂ©terait le Toymaker ou Celestial Toymaker (Le Fabricant de jouets), un antagoniste qui n’est pas apparu dans la sĂ©rie depuis 1966. Quel lien avec John Logie Baird ? C’est simple : historiquement, la première image que John Logie Baird ait diffusĂ©e dans la tĂ©lĂ© qu’il avait inventĂ©e, c’Ă©tait Stooky Bill, une marionnette de ventriloquie. Et si le Fabricant de jouet — Neil Patrick Harris — en Ă©tait Ă l’origine ? Cette hypothèse imaginĂ©e par les fans est cohĂ©rente : on ne connaĂ®t que trop bien la façon dont Doctor Who s’immisce dans la vĂ©ritable histoire pour y intĂ©grer ce type de twists cachĂ©s.

Un easter egg sur Rose Tyler

Toujours parmi les images rĂ©centes diffusĂ©es par la BBC, on trouve un long couloir, au fond duquel le TARDIS est garĂ©. L’indice se trouve sur les posters, sur le mur.

L’un d’eux montre l’entreprise Henrik’s. C’est ici que Rose Tyler travaillait, avant qu’elle rejoigne le Neuvième Docteur, au tout dĂ©but de la saison 1 de la sĂ©rie moderne. VoilĂ de quoi faire espĂ©rer un retour de Rose. Ce serait une surprise : Billie Piper n’a pas Ă©tĂ© annoncĂ©e au casting des Ă©pisodes spĂ©ciaux. Mais son apparition est peut-ĂŞtre gardĂ©e bien secrète. D’autant qu’on sait dorĂ©navant que la fille de Donna, un nouveau personnage interprĂ©tĂ© par Yasmin Finney (vue dans Heartstopper), se prĂ©nomme Ă©trangement Rose.

Si l’on ajoute cela au retour de David Tennant, et au retour de Russel T. Davies, on est en droit d’espĂ©rer une apparition de Billie Piper — avec son vĂ©ritable personnage cette fois-ci, non un simple avatar comme dans l’Ă©pisode des 50 ans.

Le tournevis sonique… indique-t-il un retour du MaĂ®tre ?

RĂ©cemment, le nouveau tournevis sonique du Docteur a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©. Il est clair que celui-ci est une sorte d’amalgame de diffĂ©rents tournevis soniques rĂ©cents, notamment ceux du Dixième Docteur et du Onzième Docteur. Mais il est aussi inspirĂ© du tournevis… du MaĂ®tre.

Peut-on anticiper un retour du MaĂ®tre — notamment celui interprĂ©tĂ© par John Simm, qui avait affrontĂ© le Docteur de David Tennant ? Sur le plan narratif, ce serait Ă©trange : on a dĂ©jĂ vu le MaĂ®tre, celui de Sacha Dhawan, très rĂ©cemment. Mais les Ă©pisodes spĂ©ciaux sont aussi une cĂ©lĂ©bration de la sĂ©rie, une apparition du plus cĂ©lèbre antagoniste du Docteur pourrait faire sens, mĂŞme s’il n’est pas forcĂ©ment au cĹ“ur de l’intrigue.

Ă€ quand le prochain trailer ?

Toujours sur du code binaire, un court teaser diffusé le 16 septembre, basé de nouveau sur des glitchs cryptiques, indique la date de la bande-annonce finale.

Quand on traduit le code binaire affiché dans ce clip, on obtient :

SATURDAY 23RD SEPTEMBER, BBC ONE, 6:13PM, soit samedi 23 septembre, BBC One, 18h13, une date qui ne peut indiquer autre chose qu’un trailer.

« Their time has come » : « leur temps est venu ».

Rendez-vous le 23 septembre, donc, pour une dernière salve d’indices croustillants.