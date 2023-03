Alors que la saison 14 de Doctor Who est attendue pour 2024 (précédée par les épisodes spéciaux de fin 2023), les informations sur le spin-off se confirment aussi peu à peu. L’organisation UNIT sera au cœur de cette série.

La nouvelle ère de Doctor Who démarrera à l’automne prochain avec les épisodes spéciaux, qui signent le retour temporaire de David Tennant, en 14e Docteur. Puis un Christmas Special lancera la saison 14 en faisant la transition avec Ncuti Gatwa devenant le 15e Docteur. Tout cela sous la houlette de Russell T. David. On se souvient que le showrunner, durant son précédent « run » de Doctor Who, s’était aussi illustré par des spin-offs : Torchwood, Sarah Jane Adventures.

Sans surprise, le showrunner semble vouloir rempiler pour ce schéma. Deadline a obtenu confirmation auprès de ses sources à la BBC qu’un nouveau spin-off de Doctor Who était bel et bien en chantier, désormais. Ce qui est d’autant plus logique que la série dispose désormais d’un investissement conséquent de la part de Disney+ (en plus de la BBC) qui devient son distributeur international.

Doctor Who dispose maintenant de son plus gros budget depuis sa création. « C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis revenu : on peut raconter des histoires à plus grande échelle », expliquait Russell T. Davies à GQ.

Un spin-off de Doctor Who sur UNIT

Ce spin-off sera dédié à UNIT. Cette organisation militaire et scientifique fictionnelle (United Nations Intelligence Taskforce) existe au sein de Doctor Who depuis au moins une cinquantaine d’années — sans jamais avoir été pleinement approfondie, finalement. Agissant plus ou moins dans l’ombre, sans être secrète comme Torchwood, les membres de UNIT défendent la planète contre d’éventuelles menaces extraterrestres ou paranormales. Elle apparaît régulièrement dans les scénarios, ce qui donne lieu à des collaborations avec le Docteur — ce qui est souvent houleux étant donné que UNIT n’est pas franchement pacifique.

D’après Deadline, ce spin-off signera le retour de Kate Stewart, toujours interprétée par Jemma Redgrave. Elle est apparue régulièrement au fil de la série, comme directrice de UNIT, depuis la saison 7. Elle a ainsi rencontré les 11e, 12e et 13e Docteurs, ainsi que Clara ou encore Amy. Elle est présente dans le cultissime épisode War (avec le fameux speech de Twelve contre la guerre).

Kate Stewart (Redgrave) dans Doctor Who. // Source : BBC

Il est possible, toujours selon les sources de Variety à la BBC, que Kate Stewart apparaisse durant le Christmas Special de 2023, justement pour préparer le terrain au rôle qu’elle tiendra dans son spin-off. L’objectif sera probablement que la prochaine saison et la série sur UNIT aient une certaine cohérence entre elles, comme lorsque Torchwood évoluait plus ou moins en parallèle des saisons 2, 3 et 4.

