Les périodes de diffusion des prochains épisodes de Doctor Who, avec David Tennant puis Ncuti Gatwa, ont été confirmées : si la série vous avait manqué, préparez-vous à avoir votre dose très bientôt en 2023 et 2024.

Cette année, Doctor Who fête ses 60 ans et, pour l’occasion, David Tennant redevient le Docteur — Catherine Tate revient aussi en Donna. Au programme, trois épisodes spéciaux, qui seront sur Disney+ à l’international — pour une diffusion au même moment que sur la BBC. La série est dorénavant confirmée pour ce mois de novembre 2023. Chaque épisode durera une heure. Leurs titres :

The Star Beast

Wild Blue Yonder

The Giggle

Mais quelques détails ont également vu le jour sur la suite des aventures à bord du TARDIS.

Les premières images de la saison 14 suggère au moins un épisode historique, en costumes ! // Source : BBC

Le retour du Christmas Special, et une saison 14 au printemps

Le showrunner Russel T. Davies ayant repris les rênes, cela signe aussi le grand retour des épisodes spéciaux de Noël qu’il affectionnait tant — et nous aussi, il faut bien l’admettre. Le premier « Christmas Special » de cette nouvelle ère est confirmé dès cette année. Même si la date exacte n’est pas confirmée, ce sera en décembre 2023. Historiquement, ces épisodes ont toujours été diffusés le 25 décembre par la BBC.

Ce Christmas Special — sans titre connu pour l’instant — sera par ailleurs le premier épisode porté par Ncuti Gatwa. David Tennant, qui reprend son rôle en 14e docteur, laissera donc sa place à ce 15e docteur à la fin du dernier et troisième épisode des 60 ans de la série.

Autre grande nouvelle : la saison 14 avec Ncuti Gatwa est dorénavant programmée pour le printemps 2024 (donc fin mars au plus tôt, avril au plus tard). Là encore, c’est un retour à une programmation historique pour la série : les premières saisons de la nouvelle série (celle post-2005) étaient diffusées dès la fin mars / début avril sur la BBC. Il est assez récent (vers la saison 6) que la diffusion était plutôt calée sur la rentrée. Cela signifie en tout cas que la saison 14 sera diffusée à proximité des 60 ans et du Christmas Special, de quoi ravir les fans.

Durant cette future saison, Ncuti Gatwa sera accompagné par Millie Gibson, qui jouera la nouvelle compagne de voyage du Docteur, Ruby Sunday.

On résume :

Épisodes spéciaux 60 ans : novembre 2023

Christmas Special : décembre 2023

Saison 14 : printemps 2024

