Une bande-annonce de la version Switch de Mortal Kombat 1, critiquée pour ses graphismes horribles, a été retirée de la chaîne YouTube de Nintendo. Et elle était visiblement composée de séquences tirées de la version PC.

Mortal Kombat 1 est disponible depuis quelques jours sur PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, PC et… Nintendo Switch. À en croire les premiers retours des joueuses et des joueurs, Warner Bros. aurait dû y réfléchir à deux fois avant de proposer le jeu de combat sanglant sur la console de Nintendo. Le résultat est honteux, et pas du tout à la hauteur du prix (70 €). Et l’affaire ne s’arrête pas là : visiblement, l’éditeur ferait tout pour masquer la version Switch de Mortal Kombat 1.

Comme l’indique Kotaku dans un article publié le 20 septembre, la chaîne officielle YouTube de Nintendo a publié une bande-annonce de lancement pour Mortal Kombat 1. Si on écrit cette phrase au passé, c’est tout simplement parce qu’elle a déjà été retirée pour une raison douteuse : des séquences du montage étaient tirées d’une version PC. A contrario, le trailer d’annonce, publié il y a quatre mois, est toujours là. Logique, il ne montre aucune portion de gameplay.

Cachez cette notification de succès (en bas à droite)// Source : Kotaku

Où est passé le trailer de lancement de la version Switch de Mortal Kombat 1 ?

Sur cette vidéo YouTube publiée par Zero Degreez le 20 septembre et intitulée « Pourquoi le trailer officiel de Mortal Kombat 1 sur Switch a des séquences de Steam ? », on peut voir quelques extraits de cette bande-annonce disparue. Mieux, il permet de comprendre l’étendue du problème. À plusieurs moments, on peut reconnaître l’interface de Steam, avec une notification de succès qui apparaît (en bas à droite) puis le logo de la plateforme de Valve (en haut à gauche).

Tout porte à croire que les développeurs chercheraient donc à cacher les piètres performances de la version Switch de Mortal Kombat 1 en utilisant la déclinaison PC (avec une qualité graphique volontairement baissée pour créer l’illusion). C’était sans compter le sens de l’observation de certains, qui ne sont pas assez dupes pour se faire avoir. Cette stratégie de Warner Bros., pas très malin sur le coup, pourrait le mettre dans l’embarras.

Il faut quand même rappeler que les éditeurs ont tendance à utiliser la version PC d’un jeu vidéo — la plus jolie, en règle générale — pour mettre en avant leur catalogue. Sauf que dans le cas de Mortal Kombat 1 sur Nintendo Switch, la différence de rendu est beaucoup trop importante pour ne pas taxer Warner Bros. de publicité mensongère.

Seule lueur d’espoir : Ed Boon, créateur de la saga Mortal Kombat, a promis que le portage Switch sera amélioré par les développeurs. Dans les colonnes de la BBC, il a promis : « Il y aura une mise à jour. Et de nombreux problèmes seront corrigés. Bien sûr, il aurait été idéal pour nous de commercialiser la version que nous voulions. »