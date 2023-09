La série Star Wars continue de surprendre, mais revient également sur la jeunesse d’Ahsoka Tano. « Snips », ou « Chipie » en français, le surnom de l’héroïne, est utilisé. Attention, spoilers.

L’épisode 5 d’Ahsoka contenait son lot d’émotions. La saison 1, diffusée actuellement sur Disney+, enchaîne les révélations et les surprises en tout genre — pour le plus grand bonheur des fans. On retourne également sur le passé et la jeunesse de la Jedi, déjà explorée dans le film et la série animée The Clone Wars — et son surnom, « Snips » en anglais ou « Chipie » en français, est utilisé.

Si vous avez déjà suivi l’histoire racontée dans The Clone Wars, rien de nouveau de ce côté-là pour vous. Pour les autres, qui découvrent Ahsoka au rythme de la série éponyme, l’origine du surnom de la Jedi est inconnue. Qui lui a attribué, et pourquoi ? On vous explique tout.

Attention : cet article contient des spoilers sur l’épisode 5 de la saison 1 d’Ahsoka, et également sur certains évènements décrits dans le film et la série animée The Clone Wars.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Un surnom donné par son maître

À la fin de l’épisode 4, Ahsoka se réveille dans un endroit étrange : le monde entre les mondes. Alors qu’elle regarde autour d’elle, elle est interrompue par une voix, qui l’appelle : « Hello, Snips » dans la version originale, ou « Salut, Chipie » en français. Lorsqu’elle se retourne, elle voit Anakin Skywalker, son ancien maître, lui faire face et lui sourire. Grâce à la Force, il est revenu d’entre les morts pour terminer son entraînement — et il l’appelle par son surnom.

Ahsoka entend Anakin l’appeler par son surnom // Source : LucasFilm / Disney+

C’est en effet Anakin qui lui a donné ce sobriquet, lors de leur rencontre. Ahsoka était alors une jeune apprentie Jedi de 14 ans, et elle avait été envoyée par l’ordre Jedi sur la planète Christophsis pour devenir la Padawan d’Anakin, tout juste devenu un Chevalier Jedi. Cependant, il n’était pas très content d’apprendre qu’on lui avait confié une apprentie : Anakin ne voulait pas s’encombrer avec la formation d’une jeune Jedi.

Au début, la relation entre les deux est houleuse à cause de son rejet, et à cause de leurs personnalités. Ils sont tous les deux impulsifs, ont un tempérament de tête brulée, et n’ont pas leur langue dans leur poche. C’est d’ailleurs de là que vient le surnom d’Ahsoka.

Alors qu’Anakin discutait avec le capitaine Rex afin de préparer une attaque sur une base séparatiste de Christophsis, le soldat lui demande pourquoi la jeune Jedi est avec lui. Anakin et Ahsoka commencent alors à se lancer des piques, et Ahsoka lui explique qu’il est coincé avec elle comme apprentie, l’appelant « Skyguy » (« Skyman » dans la version française). Ce commentaire irrite fortement Anakin, qui lui ordonne de ne pas être « snippy » (hargneuse) avec lui, un commentaire traduit en français par « chipie ».

Cependant, au fil du film et des épisodes, la relation entre les deux Jedi change, et ils se rapprochent. Ils développent même une vraie complicité, et ont une relation très forte. Les surnoms qu’ils se sont tout d’abord donnés par antipathie, Snippy et Skyguy, deviennent peu à peu des marques d’affection, et ils restent très symboliques de leur lien.

Anakin et Ahsoka, lors de sa formation // Source : LucasFilm / Disney+

Au final, Anakin se révèle être un très bon maître pour Ahsoka, à qui il enseigne de nombreuses techniques, mais à qui il explique aussi comme être une bonne Jedi. Lorsque, vers la fin de la guerre, Ahsoka décide de quitter l’ordre Jedi, après que ce dernier l’ait abandonné, Anakin sera d’ailleurs très peiné. La décision de son apprentie le poussera également à douter des Jedi — jusqu’à, on le sait, passer du côté obscur.

Lorsqu’Ahsoka revoit son maître dans le monde entre les mondes, ce n’est pas sous la forme de Dark Vador — pas entièrement, en tout cas. On voit cependant, par moment, Anakin en tant que seigneur Sith, notamment lorsqu’il se bat avec Ahsoka. Leurs retrouvailles se finissent bien, malgré un rapide affrontement : Anakin, revenu d’entre les morts pour terminer la formation de la Jedi, lui dit qu’il n’est « jamais trop tard pour apprendre, Chipie ». Un surnom qui scelle encore une fois leur amitié — et qui aide sans aucun doute la Jedi à faire confiance à Anakin, une dernière fois.

