Dans une vidéo publiée sur YouTube, Eiichiro Oda a officialisé la deuxième saison de One Piece sur Netflix. Aucune date de diffusion n’a été précisée, et il va falloir s’armer de patience.

« Netflix a décidé de renouveler la série », se réjouit Eiichiro Oda, créateur de One Piece, dans une vidéo publiée sur YouTube le 14 septembre et dans laquelle il masque son visage. Comme on pouvait s’y attendre au regard du succès et des retours globalement positifs, l’adaptation live action du manga aura droit à d’autres épisodes.

En revanche, il faudra s’armer de patience avant de voir One Piece revenir sur Netflix avec du contenu inédit. Eichiro Oda précise : « Il faudra encore du temps avant que le scénario soit prêt, alors soyez patients. » Il termine quand même son annonce par un petit teasing centré sur le personnage Chopper, l’une des plus grandes attentes des fans.

Surprise : Netflix renouvelle One Piece

C’est une sacrée victoire pour Netflix, qui a réussi son pari d’adapter un manga sans tomber dans le piège du ridicule. Le projet était risqué et beaucoup n’y croyaient pas. Finalement, la qualité de la série en a surpris plus d’un, ce qui explique l’engouement et le fait que les huit premiers épisodes ont été dévorés par des millions de personnes. Aujourd’hui, quand on ouvre l’application Netflix, on peut voir que One Piece est toujours sur le podium en France, derrière Chère Petite et Tapie.

« J’ai beaucoup travaillé sur la série en compagnie de Netflix et de Tomorrow Studios. On dirait que les gens du monde entier l’ont vraiment appréciée, ce qui signifie que tout ce travail valait vraiment le coup. Merci à tous les fans de One Piece depuis des années, ainsi qu’à celles et ceux qui découvraient One Piece pour la première fois », indique Eiichiro Oda, fier de voir que la série peut réunir les aficionados et les néophytes.

On rappelle que la production de la saison 2 de One Piece sera nécessairement altérée par la grève qui sévit à Hollywood. Elle est en train de bouleverser nombre de projets (y compris certains qui sont déjà terminés, comme le film Dune Part II qui a été retardé). Dans une interview accordée à Variety et publiée le 7 septembre, Becky Clements, présidente de Tomorrow Studios, a estimé que la saison 2 pourrait être diffusée au plus tôt dans un an, au plus tard dans dix-huit mois. Si tout va bien.

