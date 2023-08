La partie 2 de Dune était attendue pour novembre 2023. Il faudra finalement attendre l’année prochaine pour revoir Timothée Chalamet en Paul Atréides et Zendaya en Chani.

La première partie du Dune de Denis Villeneuve avait été décalée, en 2021. La malédiction continue : le second long-métrage, Dune : Partie 2, vient d’être reporté par Warner. La projection dans les cinémas était initialement prévue pour très bientôt, le 1er novembre 2023. Il faudra finalement attendre plus longtemps, comme l’annonce Variety ce 25 août.

Fort heureusement, ce n’est pas délayé aux calendes grecques, puisque la Warner a déjà fourni une nouvelle date : le 25 mars 2024.

La peur tue l’esprit, attendons 2024 patiemment pour Dune Partie 2. // Source : Warner

La grève des acteurs derrière ce report

La cause du report n’est autre que la grève portée par la WGA et la SAG-AFTRA, le syndicat des scénaristes et le syndicat des acteurs-actrices, aux États-Unis. Leurs demandes pour une meilleure rémunération, une meilleure reconnaissance et des protections (contre l’IA à outrance notamment) n’ont toujours pas été honorées par les studios à ce stade. La grève se poursuit donc, ce qui est possible notamment grâce à un phénomène de solidarité, les caisses de grève. L’une d’entre elles a rassemblé 6,3 millions de dollars de la part de 7 500 donateurs (dont des figures connues : Seth MacFarlane — The Orville, Family Guy — a donné 1 million).

À ce stade, cependant, Dune : Partie 2 est déjà quasiment prêt. Le tournage est terminé, la postproduction très probablement aussi, on a même eu droit à une bande-annonce pleine de mystères. Pourquoi le film est-il touché ? La réponse est à trouver plus spécifiquement dans la grève des acteurs et des actrices de Hollywood : ils ne font pas de promotion pendant cette période.

De fait, les studios considèrent que cette absence de promotion de la part du cast peut représenter une perte économique importante. Sans interviews dans la presse, sans déclarations et partages sur les réseaux sociaux, les œuvres connaissent une moins bonne visibilité et, pour résultat, peuvent faire moins d’entrées. Un film comme Dune est porté par des personnalités majeures, très aimées, comme Timothée Chalamet et Zendaya, ou même Florence Pugh pour cette suite.

Florence Pugh en Irulan dans Dune 2. // Source : Warner

De nombreux blockbusters du début de l’automne n’ont pas été reportés dans l’immédiat. Ainsi, Wonka (aussi avec Timothée Chalamet), The Marvels, The Equalizer 3 conservent leurs dates initiales. Il semblerait que Warner veuille aussi maintenir Aquaman 2 sur sa sortie de décembre. En revanche, d’autres films plus lointains sont touchés par des reports : Challengers avec Zendaya est décalé à 2024, Kraven the Hunter également, Spider-Man : Beyond the Spider-Verse a été retiré du catalogue.

Enfin, à l’automne, l’absence de Dune pourra être consolée par un autre film de science-fiction très alléchant, FOE, distribué par la MGM, avec Paul Mescal et Saoirse Ronan.

