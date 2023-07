Comme les scénaristes, les acteurs américains sont en grève. Ils demandent à Hollywood de revoir son système pour obtenir de meilleurs revenus liés au streaming et ne pas être remplacés par des machines. Cette nouvelle grève pourrait repousser de nombreux projets.

Deux mois après le début de la grève des scénaristes, qui a déjà paralysé une partie du divertissement mondial, l’entrée en grève du syndicat SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists) le 13 juillet, qui représente 160 000 comédiens, marque un nouveau coup d’arrêt pour Hollywood. Y aura-t-il de grandes productions en 2024 ? Vos séries préférées seront-elles annulées ou raccourcies ? Si la situation ne se calme pas, tout laisse penser que le divertissement américain se dirige vers une année noire.

Une crise aussi grande qu’en 2007 ?

Quand la grève des scénaristes a éclaté, beaucoup de commentateurs ont fait la comparaison avec la grève de 2007, qui avait raccourci de nombreuses séries télé (Lost, Prison Break, Desperate Housewives ou Dr. House) et mis de nombreuses émissions à l’arrêt. La plupart des observateurs imaginaient néanmoins une issue plus rapide et indiquaient que les conséquences ne seraient néfastes que si la grève durait longtemps.

Deux mois plus tard, la situation ne fait que se détériorer. Le bras de fer entre le syndicat des acteurs et l’alliance du cinéma et de la télévision (qui représente les studios et les acteurs du streaming) est si important que des milliers d’acteurs sont amenés à quitter leurs tournages et à ne plus faire de promotion pour les films déjà disponibles, aux États-Unis comme à l’étranger. Si la grève est suivie, et tout laisse penser que ce sera le cas, il n’y aura plus aucun tournage cet été. Ce n’est pas un problème à court terme, puisque les productions sont prêtes des mois en avance, mais il va y avoir un gros vide dans quelques mois.

Une salle de cinéma. // Source : byronv2

Que demandent les acteurs ?

Comme les scénaristes, les acteurs constatent principalement un changement de modèle. À l’heure du streaming, où les audiences ne sont parfois même pas communiquées aux équipes d’une production, les acteurs ne comprennent pas pourquoi ils ne touchent pas plus quand une série ou un film rencontre un grand succès. Le streaming, où les rediffusions sont la norme, ne paye qu’une fois, là où la télévision linéaire paye à chaque fois que le programme est diffusé.

Autre inquiétude des acteurs : l’intelligence artificielle. Comme les scénaristes qui ont peur d’être remplacés par ChatGPT, les acteurs ne souhaitent pas que leurs visages et leurs voix soient répliqués. Ils exigent un encadrement ferme.

Jennifer Lawrence fait partie des grévistes. // Source : Netflix

En face, les studios ne sont pas du même avis. Malgré des propositions jugées « historiques », l’alliance des dirigeants dénonce une grève « honteuse », qui va avoir des effets « terribles sur l’industrie ». Tout Hollywood n’est pas encore prêt à changer de modèle.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !