Le mystérieux personnage est apparu à plusieurs reprises dans la série Star Wars sur Ahsoka, mais peu d’informations ont été fournies sur lui, sur son passé, et sur ce qu’il est. Le nouvel épisode de la série lève enfin le voile sur son identité.

Il possède un double sabre laser rouge, et semble maîtriser la force, mais il n’est pourtant pas un seigneur Sith. Marrok est sans aucun doute l’un des protagonistes de la série Star Wars Ahsoka qui intrigue le plus. Alors que la série suit des personnages principaux bien établis, aux passés complexes, et livre quelques détails sur les nouveaux antagonistes, cela n’a pas vraiment été fait pour Marrok.

L’énigmatique personnage, tout de noir vêtu, portant un casque et accompagnant Shin Hati dans ses missions, reste un mystère, même après plusieurs épisodes. Grâce à tout le lore de Star Wars, on peut néanmoins apprendre quelques détails sur ce personnage, et surtout, sur ce qu’il est.

Attention, si vous n’avez pas encore vu tous les épisodes de la série Ahsoka, la suite de cet article contient d’importants spoilers jusqu’à l’épisode 4.

Marrok est un inquisiteur : qu’est-ce que c’est ?

De prime abord, Marrok a l’air d’un simple inquisiteur. Outre son double sabre laser rouge tournoyant typique de cette caste particulière, l’armure du guerrier confirme également qu’il s’agit bien d’un membre de l’inquisition.

Les inquisiteurs ne sont pas des personnages qui apparaissent dans les films Star Wars, mais ces derniers sont développés dans les séries annexes, notamment Rebels et Obi Wan Kenobi — et ils sont particulièrement dangereux.

Selon Wookieepedia, l’ordre de l’Inquisition a été créé après la chute de la République et l’instauration de l’Empire, soit à la fin de l’épisode III, La Revanche des Sith, et avant le IV, Un Nouvel Espoir. L’empereur Dark Sidious et Dark Vador craignent que, même après l’exécution de l’ordre 66, certains Jedi soient toujours en vie dans la galaxie. Les deux fondent l’Inquisition, qui a pour mission de chasser et tuer les survivants. Les inquisiteurs sont eux-mêmes d’anciens Jedi, passés du côté obscur, ce qui explique qu’ils manient les sabres laser et la Force, et qu’ils puissent affronter des Jedi — ils n’ont cependant jamais le rang de Sith.

Ahsoka affronte Marrok // Source : LucasFilm / Disney+

Marrok, un inquisiteur, serait donc un ancien Jedi. Depuis le début de la série, lorsqu’on le voit affronter Ashoka Tano, les fans ont été nombreux à spéculer sur son identité. Certains voyaient en Marrok l’ombre de l’ancien Jedi Kanan Jarrus, un personnage très important de Rebels disparu à la fin de la série (et le père de Jacen Syndulla, qu’on voit dans Ahsoka). D’autres avaient même imaginé qu’Ezra Bridger lui-même aurait pu se trouver sous le masque de l’inquisiteur.

Sa mort révèle sa véritable identité

L’explication quant à la véritable identité de Marrok est survenue lors de l’épisode 4 d’Ahsoka, diffusé le 6 septembre 2023. Lors de son affrontement avec l’inquisiteur sur la planète Seatos, la Jedi parvient finalement à le battre, en lui infligeant un coup au niveau de la poitrine. On voit alors un nuage de fumée verte s’échapper de son corps, pendant que Marrok s’effondre à terre. C’est ce détail qui permet de dire que Marrok était un Nightbrother, une créature liée aux sorcières de Dathomir.

Une fumée verte sort du corps de l’inquisiteur // Source : LucasFilm / Disney+

Les Nightbrothers étaient un clan vivant sur Dathomir, à proximité des sorcières de la planète, surnommées les Nightsisters — Dark Maul était un Nightbrother. Les sorcières de Dathomir, très puissantes, étaient entrainées à manier la Force d’une façon différente des Jedi, ce qu’on apprend dans le jeu vidéo Star Wars Jedi : Fallen Order.

Comme le rappelle Screen Rant, dans le jeu, le protagoniste de l’histoire, Cal Kestis, se rend à Dathomir, où il doit faire face à une Nightsister, Merrin. Cette dernière réanime plusieurs Nightbrothers morts, se fabriquant une sorte d’armée de morts-vivants qui affrontent les Jedi pour elle, en obéissant à ses ordres. « Après leur défaite, les Frères de la Nuit se dissipent dans la même fumée verte que celle observée après la mort de Marrok dans l’épisode 4 d’Ahsoka », précise Screen Rant.

Marrok aurait donc été un Nightbrother ramené à la vie par une sorcière — Morgan Elsbeth. Depuis son apparition dans The Mandalorian, on savait déjà que Morgan Elsbeth était une des Soeurs de la Nuit. Le fait que Marrok meurt dans un nuage de fumée verte confirme bien que la sorcière de Dathomir aurait réanimé son corps, faisant de l’inquisiteur le mercenaire idéal.

L’histoire de la résurrection reste plus probable qu’un retour d’Ezra Bridger sous les traits d’un inquisiteur — mais elle décevra certainement les fans qui avaient mis au point les théories les plus folles.

